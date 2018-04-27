Девушка недели: хозяйка event-агентства Алина Топалова

Алина Топалова (29) — девушка из очень известной семьи. Отец — продюсер и бизнесмен, брат — поп-звезда и кумир миллионов. Алина тоже пыталась стать частью шоу-бизнеса и даже участвовала в шоу «Голос», но не сложилось: ни один наставник не повернулся, а само выступление вырезали из эфира. Зато на счету Алины два красных диплома МГИМО , пост светского хроникера журнала Tatler и собственное event-агентство Ace Events. О клейме сестры беленького из «Smash!», любимом деле и немного о личном Алина рассказала PEOPLETALK.

О семье

Папа работал в сфере телекоммуникаций. У него была своя компания «ИнСпэйс», которая занималась НТВ+. Но потом он бросил этот бизнес и ушел в продюсирование группы «Smash!» (дуэт Сергея Лазарева (35) и Влада Топалова (32). — Прим. ред.), это была мечта всей его жизни. И после того как проект «Smash!» завершил работу, папа вернулся в бизнес. А мамочка всю жизнь посвятила мне и брату, и за это ей огромное спасибо. С Владом у нас всегда были очень сложные отношения, это не секрет. Во-первых, быть младшей сестрой непросто. Во-вторых, Влад — человек с характером, а в какой-то момент еще и стал суперзвездой. Все это наложилось одно на другое, и было очень трудно. Мы с Владиком выстроили отношения совсем недавно, буквально в последние полгода.

О клейме «сестры Влада Топалова»

Сейчас я от него свободна. Но нашу фамилию я всегда носила с гордостью и считаю, что мне очень повезло быть частью такого большого, мощного клана.

https://www.youtube.com/watch?v=EkmZ_j7eFKA

Об образовании

Мама хотела, чтобы я поступила в МГИМО, а папа хотел меня отдать в Академию МВД , которую окончил сам. Еще родители предлагали мне учиться за границей, но мы с Владиком в детстве учились в Англии, и это нам непросто далось. Так что в итоге у меня два красных диплома МГИМО.

О работе в Tatler

Меня туда именно «занесло». Яна Валенсия, которая на тот момент была светским хроникером журнала Tatler, уходя в Trendspace, страшно нуждалась в срочной замене. И она предложила мне эту должность в день моего 25-летия. Она просто подошла ко мне в разгар вечеринки. А я к тому моменту не купила ни одного глянцевого журнала в жизни. На следующий день я рассказала об этом маме, и она завила, что если я не пойду, то она никогда больше со мной не заговорит. Я пошла, и это было, наверное, одно из самых правильных решений в моей жизни.

Об агентстве Ace Events

Наше агентство занимается организацией частных мероприятий. Мы создаем очень красивые личные праздники: детские вечеринки, дни рождения, юбилеи и, наконец, свадьбы. Два года назад мы получили самую крупную свадебную премию в стране за организацию свадьбы балетной пары — Артема Овчаренко Анны Тихомировой . Мне очень легко дается коммуникация, причем не только с клиентом, но и подрядчиками. Папа учил меня и Владика оставлять все двери открытыми. Я очень много вкладываю в человеческие отношения. Например, после того как проходит мероприятие, которое мы устраивали, мы всегда отправляем заказчикам подарки. Ace Events — это, в первую очередь, отношение к людям.

https://www.youtube.com/watch?v=eoqJwQL8Kk0

О хобби

Главное — музыка. Я тоже хотела стать артистом, участвовала в «Голосе», писала песни, летала к лондонским продюсерам… В общем, из этого ничего не вышло, честно говоря. Но я не сдаюсь, периодически записываю и выкладываю в Instagram видео, где я играю на клавишах и что-то пою. Еще я увлекаюсь путешествиями, причем серьезно. Это делает меня счастливой, дает чувство свободы.

О рабочем дне Каждое мое утро начинается с уборки — я страшная чистюля. Я всегда занимаюсь спортом. Это TRX, функциональные тренировки в зале или растяжка. Потом уже, как правило, я завтракаю с кем-то из друзей или коллег. После этого я еду в офис: даю какие-то задания, рассказываю, что нужно сделать за сегодня и уезжаю по встречам. Вечером, как правило, светские мероприятия. И совсем уже поздно я опять с кем-то встречаюсь в ресторане, сидим болтаем с подружками.

Instagram: @alina_topalova

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О личном

Я еще не решила, готова ли рассказывать о личном. Потому что я в последнее время тихушничаю, никто ничего не знает, только мои близкие друзья. Есть кое-какие перемены, я практически не живу сейчас в России. Я влюбилась, да. Но подробности, я думаю, все узнают чуть позже, когда я буду готова открыто об этом говорить. Счастье любит тишину. Поэтому хоть какую-то часть своей жизни я стараюсь оставить для себя.

Благодарим ресторан RUSKI за помощь в организации съемки!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/devushka-nedeli-hozyajka-event-agentstva-alina-topalova/