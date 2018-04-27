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До чего хороша: экс-девушка Ди Каприо выкладывает «голые» фото
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До чего хороша: экс-девушка Ди Каприо выкладывает «голые» фото 

WDay.ru 36 минут назад
Фото: WDay.ru
Модель Нина Агдал знает, как привлечь внимание к своей персоне.
Многие модели привыкли фотографироваться обнаженными только для фотосессий и крайне редко балуют своих фолловеров пикантными снимками. Конечно, это не касается Эмили Ратаковски, которую странно встретить одетой, нежели голой. А вот модель Victoria’s Secret, 26-летняя Нина Агдал опубликовывает в социальные сети свои откровенные снимки не так часто. Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо, они расстались в мае 2017 года, решила показать все свои прелести в Instagram: на снимке она лежит на большой кровати без одежды и в босоножках на каблуках.
Публикация от Nina Agdal (@ninaagdal)
26 Апр 2018 в 8:48 PDT  Говорить о том, что у нее прекрасная фигура, абсолютно бессмысленно, ведь и так все видно. В одном из своих интервью Нина рассказывала, что старается заниматься спортом каждый день, а из тренировок предпочитает бег, велосипед, но настоящая любовь — бокс. При этом модель старается пить как можно больше воды. Иногда она позволяет себе съесть жирную пищу, например, пиццу, но после этого непременно устраивает себе разгрузочный день.
Напомним, что после расставания с Ди Каприо Агдал быстро нашла ему замену, причем совсем неплохую. Она встречается с Джеком Пэрисом Таубманом, сыном актрисы и модели Кристи Бринкли.
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