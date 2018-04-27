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«После сорока мы уже не нужны»: Екатерина Климова высказалась о своем возрасте
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«После сорока мы уже не нужны»: Екатерина Климова высказалась о своем возрасте 

Teleprogramma.pro 32 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Екатерина Климова уже не первый год считается одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что Климова является обладательницей натуральной красоты — она не делала пластических операций и уколов красоты. При этом актриса воспитывает четверых детей, но даже роды не сказались на ее стройной фигуре.
Поклонники не перестают восхищаться внешностью Екатерины и под каждой ее новой фотографией в социальной сети оставляют множество комплиментов. Сама Климова не считает себя красавицей и уверена, что гораздо важнее внутреннее наполнение человека, чем его оболочка. «Если я выбрала профессию актрисы, то я должна быть разной. Я не могу всегда быть одинаковой — вот этой самой красавицей», — считает Климова.
В интервью для одного из журналов Климова рассказала, что помогает ей всегда хорошо выглядеть — это внутреннее состояние спокойствия и счастья, а также постоянный уход за собой. Екатерина уверена, что любая женщина должна уделять своей внешности внимание — сейчас каждой доступны различные косметические средства разной ценовой категории. «Лично я не приемлю, когда молодая 30-летняя женщина ходит с сединой. Если нет возможности пойти в салон, купи краску! Сделай хотя бы такую малость для себя», — говорит Екатерина.
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Отметим, что не так давно Климовой исполнилось 40 лет — поклонники не раз отмечали, что актриса выглядит гораздо моложе своего возраста. При этом артистка не боится стареть — она считает, что после 40 каждая женщина сама выбирает свой путь. «Есть такая фраза, жестокая, возможно, но честная: „После сорока лет природе мы не нужны“. Ты уже выполнила свою функцию: родила ребенка, достигла чего-то в профессии. Все, что остается, — продолжать жить, чтобы мир тебя не отторгал. И тут уже кто во что горазд: одни кидаются заниматься здоровьем, другие — внешностью. У каждого свой путь», — заявила Климова для Woman.ru.
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