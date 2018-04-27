Романтики берут гитару. Готовимся отдохнуть на природе

Майские праздники имеет смысл провести на свежем воздухе. Как это сделать, рассказал инструктор по туризму Максим Галайда.

Любителям пикников на природе достаточно проехать из центра столицы на электричке час или два и выйти на любой из понравившихся станций. Погулять день и этим же или следующим вечером вернуться в город. Существуют и «проторенные» тропы — в Пущине, Матвеевском и Алешкинском лесах, Протвине, Кременках… Таких маршрутов великое множество, стоит только выехать за МКАД. Но рассчитывайте силы. По ровной местности за день можно пройти 20–25 километров. Без тропы по бурелому и лесу — около 15.

Готовясь к пешему переходу, рассказывает эксперт, стоит обзавестись картой или навигатором, компасом и аптечкой, не забыть взять спички, но учитывать, что разжигать костры можно не везде.

— По возможности лучше не пользоваться открытым огнем, — говорит Максим Галайда. — В Подмосковье торфяные почвы. На них можно создать тлеющий пожар, который летом разгорится. Поэтому лучше воспользоваться мангалом, туристической горелкой или походной печкой-щепочницей.

Любители истории могут придать походу культурную ценность, имея конечной целью, например, усадьбу Середниково или Мураново. Альтернативой пешему походу может стать сплав на байдарках.

— Идеальна для неспешного сплава река Дубна, по ее берегам много песчаных стоянок, где можно перевести дух, — отмечает инструктор. — Другой популярный маршрут проходит по реке Тверца, на ней много церквей и памятников деревянного зодчества.

Прочь летите, комары

Приятный вечер может быть испорчен, если не запастись средствами, отпугивающими комаров. Но необязательно покупать для этого дорогие репелленты. Предлагаем попробовать натуральные средства

Гвоздика

Возьмите 5–6 бутонов гвоздики (пряности, а не цветка). Положите в неглубокую емкость и подожгите. Аромат отпугнет насекомых.

Тимьян

Дым от подожженных семян тимьяна (его еще называют чабрец) тоже хорошо помогает отогнать комаров.

Розмарин

Нанесите на кожу и разотрите несколько капель эфирного масла розмарина, и комары долго будут облетать вас стороной.

Можно растереть свежие листья мяты в ладонях, а можно повесить душистый пучок у входа в палатку.

Базилик

Комары не любят запах ни свежего, ни даже сушеного базилика. Положите открытый пакет с сушеным базиликом в кармашек палатки.

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