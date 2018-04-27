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Таинственный глаз появился в небе
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Таинственный глаз появился в небе 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Облака сформировали узор, похожий на глаз человека и многие увидели в этом таинственный знак и обратились к уфологам, чтобы прояснить ситуацию. Когда в небе над Нидерландами люди увидели облака в форме глаза, они были настолько удивлены появлением таинственного глаза, что несколько минут просто смотрели на него, забыв о своих делах. Существует теория о том, что некоторые из облаков обладают собственным разумом и рисунки, которые появляются в небе вовсе не являются стечением обстоятельств, а намеренное действие, которое призвано дать людям знак. Только что именно может означать глаз в небе, не многие могут ответить с точностью и склонны считать это обычной иллюзией. Особо верующие люди склонны считать, что на всё воля Всевышнего и благодаря таким знакам он даёт понять, что мы не одиноки и за нами присматривает Бог. Кто знает, в мире столько таинственных вещей, что бывает сложно что-то отрицать.
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