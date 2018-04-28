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Жительниц Великобритании возмутил слишком цветущий вид Кейт Миддлтон после третьих родов
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Жительниц Великобритании возмутил слишком цветущий вид Кейт Миддлтон после третьих родов 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Жительниц Великобритании возмутили фотографии Кейт Мидллтон и принца Уильяма, сделанные сразу же после выписки из роддома. На них герцогиня Кебриджская предстала счастливой, нарядно одетой и накрашенной. И именно это возмутило уже рожавших женщин.
Публика не поверила, что Кейт может так выглядеть через несколько часов после родов, поэтому запустила флэшмоб, чтобы показать, как должна выглядеть настоящая роженица. Фотографии в стиле «Ожидание — Реальность» стали быстро распространяться по соцсетям и стали временным трендом в Великобритании. Больше всего женщин возмутило то, что выглядеть после родов очаровательно нельзя (скорее всего, они даже не пытались): стали даже распространяться слухи, что Кейт… не рожала сама!
Напомним, несколько дней назад Кейт Миддлтон родила своему супругу принцу Уильяму третьего ребенка, сына, которого назвали Луи Артур.
попкорнnews
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