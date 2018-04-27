Суперспособности и хлеб для Вассермана: апрельская подборка рекламных роликов

Весна положительно действует на вдохновение креаторов. Апрельская подборка оказалась насыщенной — в особенности комедийными роликами.

Хлебушек от Вассермана, никому не нужный в магазине Олешко и многое другое в нашей подборке.

«Геркулес» рассказал, как Вассерман стал таким умным

Известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман принял участие в рекламной кампании хлеба «Геркулес».

В рамках промо было снято два забавных ролика, в которых бренд поясняет истиные причины незаурядного ума знатока.

Олешко и Брекоткин в рекламе «О'КЕЙ» от McCann Moscow

В рамках новой рекламной кампании розничная сеть «О'КЕЙ» выпустила серию видеороликов, в которых звёзды играют самих себя.

Задача новой кампании: показать, что в О’КЕЙ удается сочетать высокое качество товаров, сервиса, широкий ассортимент и доступные цены.

Основой сюжетов стали невольные розыгрыши, которым подвергли известных артистов — Александра Олешко и Дмитрия Брекоткина. Из ролика в ролик зритель видит довольных покупателей, которые восторженно реагируют на свежие товары, сервис, выгодные ценовые предложения магазина и настолько увлечены, что даже появление популярных актеров не может завладеть их вниманием.

Продакшн осуществляла видеостудия CG COMPANY.

Павел Воля продвигает интернет в роликах МТС МТС запустил новую рекламную кампанию, направленную на продвижения домашнего интернета GPON. В рамках этой кампании креативщики сотового оператора сняли забавную рекламу, в которой продемонстрировали зрителям, что не нужно думать над тем, что и так очевидно.

Павел Воля на своем примере показал, что нельзя думать, когда перед тобой открываются выгодные перспективы.

Белое, джинсовое, розовое, шерстяное одновременно в новой кампании LG и Smetana

В рекламной кампании для LG от агентства Smetana, состоящей из 4 роликов, главным героем стала стиральная машина LG TWINWash. Основное преимущество линейки — одновременная стирка разного белья в двух барабанах. Креативная команда вдохновилась простым инсайтом: у каждого есть друг, который предпочитает носить вещи одного цвета. Может они ходят так только потому что нельзя стирать разные вещи одновременно? Кто-то ходит только в черном, кто-то в белом. Доведенные до абсурда персонажи максимально лаконично донесли основное преимущество.

До новой квартиры один клик — утверждают Leo Burnett Moscow и «Сбербанк»

Новая серия комичных роликов «Сбербанк» продвигает ипотеку, которую легко можно оформить онлайн на сайте DomClick.ru.

Кампания проходит на ТВ и в digital.

Суперспособности «Теле2» от McCann Moscow

В центре новой рекламной кампании — абонент Tele2, который обладает суперспособностью уверенно управлять и настраивать свой тариф. Он «мессенджеры подключает и отключает, количество минут и гигабайт увеличивает или уменьшает, в соцсетях зависает, сколько нужно ему». Поэтому он теперь не просто абонент, а суперабонент Tele2.

Продакшн осуществляла компания BallPark.

«Собери три»: Magic Style и Zebra Hero разработали новую кампанию для МГТС

МГТС рассказала о своем новом пакетном предложении из самых востребованных услуг (широкополосный доступ в интернет, мобильная связь, цифровое ТВ) с помощью рекламной кампании, ядром которой является механика вовлечения аудитории в интерактивную игру.

Рекламная кампания стартовала с видеоролика с участием трех героинь, каждая из которых олицетворяет одну из услуг нового пакета. Девушки непринужденно занимаются своими любимыми делами — делают селфи и общаются в соцсетях, слушают музыку и смотрят ТВ-передачи, а в финале, легким поворотом камеры, собираются все вместе.

Группа «ПРОДО» и MOMO Group запустили рекламную кампанию бренда «Ясная горка»

«Каждый день не может быть хорошим, но есть что-то хорошее в каждом дне!» — с этой идеи стартовала рекламная кампания бренда «Ясная горка».

Она призвана, в первую очередь, поддержать покупательниц в решении непростой задачи: быть одновременно и мамой, и хозяйкой, и современной женщиной. Беречь самое дорогое и каждый день находить причину для искренней радости. «Каждый день есть что-то хорошее» — это главный посыл кампании бренда.

Антон Суслов, креативный директор MOMO Group

Нам нужна была собирательная история реальной семьи, практически Family Documentary, где каждый может узнать себя. Мы решили показывать настоящую жизнь без пластмассовых улыбок и причесанных нарядных детей.

Космическая пушка для «Сбербанка» от Smetana

С золотой картой VISA Сбербанка можно оплачивать покупки и получать за это бонусы, которые можно тратить на дальнейшие покупки.

В течение всего года мы совершаем одинаковые покупки: мы покупаем одежду, кофе, ходим в кино, катаемся на такси и всё это оплачиваем картой.

Возвращаясь к этим покупкам снова и снова, мы как будто прыгаем бесконечно на батуте. Именно это подтолкнуло креатив на визуальный ряд, в котором наши покупки выполнены в виде гигантской пружины, которая подбрасывает главных героев.

Ловите воздушный ролик для Сбербанк, который возвращается к нам снова и снова!

Опубликовано Smetana 11 апреля 2018 г.

Список дел на лето: Zolla и SLAVA выпустили ролик не только про одежду

В новом сезоне бренд одежды Zolla запустил кампанию #НеУпустиЛето. Сюжет ролика строится на путешествии молодой пары длиной в целое лето. За короткий хронометраж герои успевают встретить рассвет, проехаться на олдскульном минивене, снять фильм-в-фильме, прыгнуть в бассейн и поделиться с нами лучшим списком дел на лето.

Призыв ролика: не только строить летние планы, но и воплощать их.

В агентстве SLAVA признаются, они не воспринимают рекламу как историю исключительно про продукт. Креативная команда делает фокус на ненавязчивый сторителлинг, сочную картинку и вечную музыку, не желая рассказывать о преимуществах коллекций и изделий, о которых потребитель давно уже знает.

Яркий и музыкальный ролик от Leo Burnett Moscow для Ostin

Leo Burnett Moscow и международный бренд casual-одежды Ostin, спустя несколько лет вновь работают вместе. В этот раз кампания посвящена весенне-летней коллекции бренда. Ролики будут размещаться на федеральном ТВ.

Продакшн осуществляло агентство «Фибр-фильм».

CITROËN запустил новую рекламную кампанию «Inspired BY»

В рамках новой рекламной кампании Citroën представил короткометражный фильм, в основе которого лежит принцип бренда, сформированный еще в 1919 году: «Ваше стремление к свободе формирует наше видение мобильности». Подробнее на Sostav.

Кержаков, Петров и Влади в роликах «Балтики» от BBDO Moscow

Видеоролики подчеркивают федеральный масштаб предстоящего спортивного события.

Ключевое сообщение ролика «Мы — Россия, встретим гостей красиво!» вдохновляет проявить радушие, а упоминание разных городов России и их ценных локальных «фишек» помогает вовлечь в коммуникацию широкую российскую аудиторию и сделать рекламу более персонализированной.

Так, например, Кержаков в своей части кампании заявлет: «Кто приедет в Питер, тот запоет, как здесь круто. Хоть в отель из-за мостов попадет лишь под утро». Подробнее на Sostav.

Анимационный Youtube-сериал для «Святого Источника» от АДВ Диджитал

Мультипликационный проект «Ты не поверишь последствиям» в развлекательной и вовлекающей манере рассказывает, как соблюдение питьевого режима способно кардинально изменить жизнь к лучшему.

Пять роликов сериала рассказывают истории собирательных героев, в каждом из которых зритель может узнать себя и оценить, насколько собственный опыт перекликается с опытом персонажей. Подробнее на Sostav.

Найшуллер и «Восход» сняли блокбастер для банка «Точка»

В новой кампании банк решил показать ежедневную жизнь предпринимателей такой, как она есть, без глянцевых стереотипов.

В ролике-блокбастере бизнесмены — одновременно каскадеры, супергерои и укротители. Его сюжет может показаться невероятным, но предприниматели, по словам создателей кампании, однозначно узнают в каждом кадре обыденные ситуации, с которыми сталкиваются каждый день. Подробнее на Sostav.

«От гор Уральских до Макса Барских»: Great запустило федеральную кампанию для «Русского Радио»

Центральной идеей стал масштаб вещания станции, которую можно услышать практически в любом регионе России. Кампания получила название «Радио большой страны».

В основе креативного решения — рифмы имен популярных исполнителей с названиями российских городов.

«Человек-мужик»: «Роскреатив» выпустил свой первый рекламный ролик для «220 Вольт»

Цель проекта: создание первой имиджевой digital-кампании по повышению лояльности и узнаваемости бренда «220 вольт» у целевой аудитории.

По сюжету у героев ролика всё валится из рук, а спасением для них стал как раз «Человек-мужик». Подробнее на Sostav.

BBDO Moscow и Orbit в новых роликах призвали не стесняться говорить по-английски

В новой федеральной рекламной кампании «Тайм ту спик» для бренда Orbit (Mars Inc.) агентство призывает россиян не стесняться говорить по-английски с иностранными туристами, которых этим летом ожидается особенно много.

В ТВ-роликах показаны забавные и трогательные ситуации, когда россияне решаются говорить по-английски, даже зная всего несколько слов. Подробнее на Sostav.

«Сбербанк» и Mosaic сняли в новом ролике Алину Загитову и банки-конкуренты

Главными героями ролика стали олимпийская чемпионка Алина Загитова и актер Евгений Кулик. Алина олицетворяет сам «Сбербанк», а Евгений в каждом из роликов показывает его конкурента — в каждой из версий видео его костюм окрашен в разный цвет: красный, синий и желтый.

Разные версии ролика предназначены для таргетинга на разные аудитории. Клиенты разных банков увидят свои версии. Подробнее на Sostav.

Новый ролик IKEA и Instinct порадует родителей и расстроит детей

Новый рекламный ролик «Барабан» рассказывает об одном дне из жизни обычной семьи. На примере истории о потерянном игрушечном барабане авторы ролика рассказывают, как с решениями для хранения ИКЕА одинаково просто вовремя найти нужную вещь или как следует ее спрятать. Подробнее на Sostav.

Нагиев и Хрусталев оказались родственниками в новом ролике МТС и BBDO Moscow

Благодаря возможностям нового тарифа главный герой ролика Дмитрий Нагиев становится ближе ко всем членам своей семьи, среди которых любимая теща, тетушка и даже племянник Митя, который «седьмая вода на киселе», но тем не менее очень ценит родство с главным героем. Подробнее на Sostav.

2SHARP запустило первый федеральный ролик «Додо пиццы»

В основе платформы лежит рассуждение о том, чем мы все близки и похожи. А похожи мы тем, что одинаково хотим есть, когда голодны, и одинаково любим пиццу.

Поскольку данная кампания станет для «Додо пиццы» первой, агентству 2SHARP предстояло создать такую коммуникацию, которая осталась бы в памяти аудитории и имела крепкий линк с брендом. Поэтому в ролике все герои произносят слово «Додо» на разный манер и по разным поводам. Подробнее на Sostav.

Денис Глушаков сыграл в футбол на черном поле в ролике LG и SLAVA

Забавный видеоролик начинается неожиданно: зритель «застает» Дениса Глушакова за перекрашиванием футбольного поля в черный цвет.

Создатели объясняют, именно на фоне глубокого черного на телевизорах LG OLED остальные цвета играют по-настоящему яркими и насыщенными красками. Видео также демонстрирует преимущества LG OLED телевизоров в передаче движения, цветов и контрастности по сравнению с LED моделями. Подробнее на Sostav.

Possible Group и Kaspersky Lab создали VR-фильм

«Лаборатория Касперского» разработала сложный, но очень мощный алгоритм защиты данных, который должен уже в ближайшем будущем изменить сам подход к кибербезопасности не только для рядовых пользователей, но и для корпоративных клиентов.

Чтобы доступно объяснить, как он функционирует, Possible Group и Kaspersky Lab разработали проект Enter the HuMachine. VR-фильм, который является частью кампании, позволяет пользователю своими глазами увидеть мир программного кода и потоков данных изнутри. Подробнее на Sostav.

Red Keds отправило человека в космос на поиски работы

Проблемы с поиском работы время от времени возникают у многих. Порой, люди от отчаяния заходят слишком далеко — так и получилось в ролике Red Keds, только в прямом смысле слова. Соискатель в поиске подходящей вакансии отправляется в космос. Подробнее на Sostav.

Red Pepper Film и бренд одежды 12STOREEZ посвятили трогательный фильм женам космонавтов

Red Pepper Film запустил новый 12-серийный проект, продвигающий бренд одежды 12STOREEZ. Первая серия «Свидание» положит начало 12 историям, каждая из которых будет посвящена определенной дате или времени года.

Первый фильм посвящен космонавтам и их женам, для которых расстояние не играет никакой роли: они по-прежнему ходят вместе на свидания, выбирая всё новые и новые места встреч. Подробнее на Sostav.

Contrapunto сравнило интровертов и экстравертов в новом ролике «Билайн»

В новой кампании креативное агентство решило противопоставить экстравертов и интровертов — людей, которые не только по-разному проявляют себя в обществе, но и нуждаются в разных тарифных планах. Подробнее на Sostav.

Saatchi&Saatchi Russia и ОБИ показали ужасы «дачвилля»

В ОБИ признаются, первая поездка на дачу зачастую выглядит как настоящий остросюжетный триллер, полный неожиданных поворотов и неприятных сюрпризов.

В связи с обновлением расширением ассортимента и с большим количеством промоакций, запланированных на ближайший год, сеть магазинов ОБИ разработала новую коммуникационную стратегию на год: «ОБИ. Каждый раз лучше», основная идея которой — постоянное развитие и совершенствование компании, а также понимание потребностей и ожиданий покупателей. Подробнее на Sostav.

Skittles и DDB Russia запустили «футбольную» кампанию с Василием Уткиным

Задача: разработать такую идею активации, которая бы гармонично связала яркий и молодежный бренд Skittles с футбольной тематикой и при этом выделялась на фоне большого числа футбольных промо к российскому Чемпионату мира. Подробнее на Sostav.

«Папа Может» и Saatchi&Saatchi Russia продемонстрировали неповторимый стиль Папы в футболе

Папа любит играть в футбол и, конечно, вкусно поесть. Поэтому, если он проголодался во время игры, ничто не помешает ему отведать любимой мясной продукции «Папа может», не отвлекаясь от мяча. Папа умеет рассчитывать каждую секунду своего времени — он может есть и побеждать. Подробнее на Sostav.

«Яндекс. Маркет» продолжил серию юмористических роликов в рамках новой кампании

Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться товарам, которые они купили по лучшей цене. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться. Подробнее на Sostav.

Yota заговорила через эмодзи в новой рекламной кампании

Yota запустила новую рекламную кампанию, направленную на продвижение нового тарифа оператора.

В новом ролике Yota показывает, что классические телефонные разговоры уходят в прошлое, да и в целом, формат нашего общения изменился. Подробнее на Sostav.

«Тинькофф Банк» и Pinpai сняли Дмитрия Хрусталева в новых ТВ-роликах

Тактическая рекламная кампания с Дмитрием Хрусталёвым направлена на быстрый результат по привлечению клиентов банка. Подробнее на Sostav.

Hyundai и Stereotactic выпустили ролик о лимитированной серии авто к ЧМ-2018

Бренд Hyundai — коммерческий партнер ЧМ-2018 FIFA — объявил о выпуске «Чемпионской серии» автомобилей, приуроченной к Чемпионату мира по футболу.

«Не покупай машину, купи воспоминания» — с этих слов начинается рекламный ролик, продвигающий кампанию и разработанный совместно со студией Stereotactic и агентством InnOcean Woldwide. Подробнее на Sostav.

Неожиданно осознали, что болеем за Корею. Client: Hyundai Agency: InnOcean Woldwide Creative agency:…

Опубликовано STEREOTACTIC 2 апреля 2018 г.

«Туда, где вас ждут»: Utair представил новую эмоциональную рекламную кампанию

Идея кампании «Туда, где вас ждут» реализована в трех мини-фильмах, главной героиней которых является сама встреча.

Серия видео посвящена пассажирам, которые каждый день преодолевают тысячи километров ради того, чтобы быть ближе к родным. Представители авиакомпании признаются, это очень важное сообщение не только для бренда, но и для отрасли, и для всей нашей необъятной страны, где, чтобы обнять другого человека, порой, приходится идти на маленький подвиг. Подробнее на Sostav.

Группа «Хлеб» высмеяла рэперов в рекламе через рекламу Sprite

Группа «Хлеб» сняла музыкальный клип-рекламу, продвигающий новый вкус напитка Sprite — арбуз-огурец. В новом видео трио высмеивает таких же, как они сами, рэперов, которые якобы нативно упоминают бренд в тексте песни или демонстрируют его в клипе. Подробнее на Sostav.

Демис Карибидис из Comedy Club продвигает онлайн-кассы МТС В рекламном ролике между посетителями салона МТС завязывается забавный диалог, в котором актеры играют смыслами и фразеологизмами, в которых есть слово «касса». Звездой кампании стал резидент шоу «Comedy Club» и КВНщик Демис Карибидис. Подробнее на Sostav.