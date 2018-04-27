Екатерина Климова предпочитает стареть с достоинством

Известная актриса Екатерина Климова в январе отметила сорокалетие. Артистка прекрасно выглядит, но вовсе не обольщается. В новом интервью Климова даже несколько сурово отозвалась о женщинах, которые перешагивают 40-летний рубеж.

Климова — пример женщины успешной во всем: потрясающая карьерой, Четверо любимых детей, красивый и молодой муж. Впрочем, Екатерина также прекрасно выглядит, хотя и не обольщается.

«Есть такая фраза, жестокая, возможно, но честная: «После сорока лет природе мы не нужны». Ты уже выполнила свою функцию: родила ребенка, достигла чего-то в профессии. Все, что остается, — продолжать жить, чтобы мир тебя не отторгал. И тут уже кто во что горазд: одни кидаются заниматься здоровьем, другие — внешностью. У каждого свой путь», — сказала артистка в интервью Woman.ru

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4 Мар 2018 в 7:31 PST Но Екатерина уверяет, что самой ей паника по поводу возраста непонятна. «Если не гнаться за молодостью, а просто органично ощущать себя, то найдутся роли, и в жизни все будет хорошо».

Ей также непонятно, как молодые женщины могут пренебрегать уходом за своей внешностью. «Лично я не приемлю, когда молодая 30-летняя женщина ходит с сединой. Если нет возможности пойти в салон, купи краску! Сделай хотя бы такую малость для себя». При этом артистка критично относится к модным трендам. «Вы уже не увидите у меня наращенных ногтей или ресниц, или накачанных губ. Потому что тогда я не смогу играть героиню 18 века или 1941 года, какую-то возрастную роль. Кто мне поверит? Со своей этой бутафорией типаж вырисовывается определенный, и он ограничит мои актерские рамки».