В столице растет популярность проекта «Московское долголетие»

Красота не знает возрастных ограничений. Модели серебряного возраста готовы продемонстрировать это на собственном примере. Пару взмахов кистью профессионального стилиста и двух десятков лет как не бывало.

В таком виде просто невозможно «усидеть» на пенсии. Впереди — грандиозные планы на будущее и новые проекты. Юлия Хаустова едва узнает себя на прежней фотографии. Правильно подобранный макияж, новая прическа и уже вряд ли кто-то догадается, что ей за 60. Стилисты признаются: работать с такими моделями гораздо интереснее.

"Это совершенно открывает другие эмоции для них, и они становятся раскрепощеннее. Они становятся увереннее. Им легче общаться с молодежью на равных, потому что они тоже несут моду и эстетику в наш прекрасный город и в наше общество", — рассказал парикмахер — стилист Дмитрий Винокуров.

"Нести" гордо свой возраст перед публикой эти модели уже научились. Они впервые на подиуме. «На уровне своих сверстниц я думаю, что я прекрасно выгляжу, потому что действительно все эти мероприятия, которыми мы занимаемся, вот это „Активное долголетие“, оно стимулирует быть молодой и красивой, другого просто выхода не остается», — говорит участница программы «Активное долголетие» Юлия Хаустова.

На три дня павильоны ВДНХ отданы в распоряжение старшего поколения. Здесь каждый участник программы «Активное долголетие» может найти занятие по душе. Презентации, мастер-классы, в том числе и от знаменитостей организованы для всех участников программы «Активное долголетие». Фестиваль посетил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Активная жизненная позиция теперь во всем. Кто-то осваивает новый иностранный язык, кто-то — компьютерные курсы. А кто-то, наконец, начал заниматься тем, к чему всегда лежала душа.

Елена Сахно, «ТВ Центр».