Арт-объект архитекторов из Выксы вошли в шорт-лист общероссийской премии АРХИWOOD-2018 

Одним из финалистов номинации «Арт-объект» стал «Плот-парадокс», созданный архитекторами из Выксы: Анастасией Измаковой и Беллой Филатовой.
Автора описывают своё произведение следующим образом: «Цикличность, круговорот, бесконечный путь, движение, поиск — таков ряд смысловых ассоциаций в тот момент, когда на воде появляется архитектура. Вода переменчива, это стихия иллюзии и игры. Из этой стихии рождается Плот-парадокс. „Вы действительно уверены, что пол не может быть также потолком?“ — оптическое искажение пространства вдохновлено Эшером. Это лабиринт, путь движения по которому не очевиден».
В лонг-лист премии вошли ещё два арт-объекта, созданных нижегородскими архитекторами: «ВихреЁлка» Павла Швецова и «Ёлки-качалки» от объединения «Вещь!» (Мария Кутай, Евгений Кутай, Антон Белов, Екатерина Астафьева, Ксения Сатыго, Юлия Козлова, Антон Борисов, Мария Бородина, Павел Бородин).
Народное голосование на сайте премии стартовало 26 апреля. За работу выксунских архитекторов можно проголосовать здесь.
В жюри премии в этом году вошёл нижегородский архитектор Станислав Горшунов. Торжественная церемония награждения победителей состоится в здании на Крымском валу, 10 (ЦДХ/Новая Третьяковка) 18 мая.
Справка
АРХИWOOD — ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. Вручение премии состоялось впервые в 2010 году. В экспертный совет и жюри премии входят как известные российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, дизайна, строительства. Помимо этого, АРХИWOOD — единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.