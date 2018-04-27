Арт-объект архитекторов из Выксы вошли в шорт-лист общероссийской премии АРХИWOOD-2018

Одним из финалистов номинации «Арт-объект» стал «Плот-парадокс», созданный архитекторами из Выксы: Анастасией Измаковой и Беллой Филатовой.

Автора описывают своё произведение следующим образом: «Цикличность, круговорот, бесконечный путь, движение, поиск — таков ряд смысловых ассоциаций в тот момент, когда на воде появляется архитектура. Вода переменчива, это стихия иллюзии и игры. Из этой стихии рождается Плот-парадокс. „Вы действительно уверены, что пол не может быть также потолком?“ — оптическое искажение пространства вдохновлено Эшером. Это лабиринт, путь движения по которому не очевиден».

Народное голосование на сайте премии стартовало 26 апреля. За работу выксунских архитекторов можно проголосовать здесь.

В жюри премии в этом году вошёл нижегородский архитектор Станислав Горшунов. Торжественная церемония награждения победителей состоится в здании на Крымском валу, 10 (ЦДХ/Новая Третьяковка) 18 мая.

Справка

АРХИWOOD — ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. Вручение премии состоялось впервые в 2010 году. В экспертный совет и жюри премии входят как известные российские, так и зарубежные эксперты в сфере архитектуры, дизайна, строительства. Помимо этого, АРХИWOOD — единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.