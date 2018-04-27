Избавьтесь от хлама! Вещи, которые нужно выбросить, чтобы стать счастливым

Счастье и успех состоят из нескольких слагаемых — хороших взаимоотношений в семье, гармонии в личной жизни, финансового благополучия, любимой работы и многих других. Психологи утверждают: даже при наличии всех этих условий вы не станете счастливым человеком, если у вас дома будет бардак. Чтобы груз ненужных вещей не тянул вас назад, немедленно выбросьте из дома весь лишний хлам! Психолог Людмила Артемьева рассказала, от каких предметов необходимо избавиться, чтобы счастье в жизни не заставило себя ждать.

Старая одежда

Проведите ревизию в своих шкафах. Наверняка там найдется много вещей, которые вы уже давно не носили, но выбрасывать их все равно жалко. Смело кидайте такую одежду в мешок для мусора! Если вы не надевали какую-то вещь больше года, маловероятно, что она потребуется вам в будущем. Выбрасывайте одежду, которая мала вам, но вы рассчитываете, что похудеете, одежду которая вам не очень нравится или свои любимые вещи, которые порвались или безнадежно испачкались. Все это можно отдать людям, которые действительно нуждаются хоть в какой-то одежде.

Разбитая посуда

Если вы заметили на тарелке или чашке трещину, не задумываясь отправляйте эту посуду в мусорное ведро. Разбитая посуда — символ неудач и горя в семье. Тем более, это просто опасно для здоровья: чашкой со сколом можно порезаться, а в трещинках на тарелках копятся бактерии.

Засохшие цветы

В спешке люди не всегда успевают полить комнатные растения, и цветы засыхают. Не пытайтесь вернуть их к жизни: сухое растение никогда не позеленеет снова. Мертвый цветок следует выбросить и заменить его новым, а не держать на подоконнике, руководствуясь чувством жалости. «Многие сознательно не выбрасывают засохшие растения, а ведь это, по сути, мертвый организм, — говорит Артемьева. — Мы же не оставляем дома умерших питомцев, так зачем же держать засохшие цветы?».

Техника советских времен

У многих людей на антресолях хранится старая техника, зачастую — еще времен СССР. Это делается на случай, если новые современные приборы выйду из строя: сломавшийся телевизор с плазменным экраном можно будет заменить отечественным «Горизонтом», а электрический чайник — его железным собратом из 80-х годов. «А если сломается компьютер? Стиральная машинка? Плита? Холодильник? — говорит психолог. — Вы же не держите дома по два экземпляра всех этих предметов! Старая техника, скорее всего, не пригодится вам. Она будет только занимать пространство в квартире. Сдайте ее на запчасти!».

«Бабушкины» вещи

Наверняка у всех дома есть вещи, которые достались по наследству от других родственников. Обычно они становятся обыкновенными «пылесборниками». Это могут быть вязаные кружевные салфетки, огромные подносы, старомодные вазы, старые ковры. Часто такие вещи не нужны, но выбрасывать их жалко, потому что это — память о людях, которых уже нет рядом. «Воспоминания о человеке должны быть в вашем сердце, а не выражаться в вещах, — объясняет психолог. — Вы же не забудете своих родных, если выбросите старую простынь или разваливающийся столик?».

Старые книги

Полки в шкафах забиты до предела, и книги приходится хранить на столе, на подоконниках и на полу? Даже самый заядлый книгочей найдет, что можно выбросить, нисколько не сожалея. Вряд ли вы когда-нибудь будете перечитывать «одноразовые» детективы и любовные романы. К этой же категории относятся старые журналы. Разумеется, классическую литературу нужно оставить. Часть других книг — например, те, которые вам не понравились — можно раздать знакомым.

Неудачные покупки

Иногда люди хватают в магазинах первую попавшуюся вещь, а, придя домой, разочаровываются в ней. Признать свою ошибку не так просто, и вы вешаете на окно шторы, которые считаете слишком яркими, стелите в ванной половичок, который колет ноги и носите одежду, которая совершенно вам не идет. Не бойтесь расстаться с этими вещами. И помните, что совершать покупки надо взвешенно и обдуманно.

Ненужный хлам

В каждом доме хранится много совершенно ненужного хлама. Зонты со сломанными спицами, бесчисленные статуэтки, протертые до дыр полотенца, непишущие ручки, трехлетние мочалки, сожженные ковши и сковороды. Это список можно перечислять еще долго. Избавьтесь от предметов, которые перестали радовать глаз и которые уже не будут использованы по назначению. Выбросив их, вы начнете дышать свободней.

Просроченные продукты

Внимательно осмотрите свои шкафчики на кухни. Наверняка там можно найти специи, которые вы привезли из поездки 10 лет назад, крупы, срок годности которых давно закончился и много других испортившихся продуктов. Выбросьте из морозилки заготовки, которые вы собираетесь сварить или пожарить уже несколько месяцев. Теперь и места станет больше, и можно будет не опасаться за собственное здоровье!