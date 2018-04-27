Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта и дельные советы

Обустраиваем мангал: что нужно учесть

В первую очередь перед обустройством мангальной зоны нужно определиться с местом. Учитывайте нюансы, которые гарантируют безопасность и комфорт в приготовлении еды на огне.

Во-первых, мангальная зона должна быть в достаточной удаленности от дачного дома, особенно если мангал сделан самостоятельно и он сезонный, не закрывается крышкой, не огражден. Во-вторых, нужно позаботиться о том, чтобы дым не мешал соседям. Не стоит забывать правило добрососедства: ваши границы заканчиваются там, где начинается граница соседа. В-третьих, подберите ровную площадку или оборудуйте ее самостоятельно с помощью настила, плитки или камня. Настил — подходящий вариант для тех, кто хочет обустроить место быстро и бюджетно, его можно купить даже в ИКЕА

Фото: ИКЕА

Выбираем тип мангала

1. Металлический

Его несложно сделать даже своими руками, сварив из металлических листов. Конечно, если такие навыков у вас нет, можно купить готовое изделие. Размеры есть самые разные, выбирайте подходящий в зависимости от вашей ситуации: сколько у вас членов семьи, часто ли бывают гости и сколько в итоге должно поместиться шампуров с едой.

Фото: Instagram khaysarov. a 2. Мангал-печь из кирпича

Более дорогой вариант — кирпичный мангал. Его тоже можно сделать самостоятельно (большинство так и поступает). Если решите повторить этот опыт, вам может понадобиться: цемент, кирпичи, глиняный раствор и песок.

Фото: Instagram masterpechnik

Нужно сделать ровную основу для фундамента, затем выложить кирпичные стенки и продумать выступы: для плиты, где будут гореть дрова и тлеть угли, и для металлических креплений, в который вы будете продевать шампуры или решетку для гриля.

3. Барбекю (мангальный комплекс)

В ассортименте магазинов домашней техники вы легко найдете самые разные модели электрогрилей и барбекю, а также закрытых печей с жаровней. Они выглядят эстетично и не требуют вашего участия в обустройстве — достаточно просто купить мангал и поставить на ровную поверхность.

Фото: livethemma.ikea.se 4. Переносные грили

Один из самых простых и бюджетных вариантов для обустройства мангала найдется в ассортименте ИКЕА — это переносной угольный гриль. Его можно везти на дачу каждый раз, когда вам захочется туда выбраться, или хранить в доме и при необходимости выносить на улицу. Современная и удобная вещь, хотя и не вместит много мяса, рыбы или овощей для жарки.

Фото: ИКЕА

Другие практичные рекомендации

1. Позаботьтесь о навесе

Есть аппетитное мясо или рыбу, пожаренную на костре в дождливую погоду, — что может быть приятнее? Но готовить под дождем — это плохая идея. Позаботьтесь о навесе над мангалом. Можете выбрать даже простой зонтик и раскладывать его при необходимости.

Фото: IKEA USA 2. Не забудьте про чехол для гриля

Если вы выбрали барбекю или мангальный комплекс, нужно позаботиться о его защите от дождя или яркого солнца, когда он не используется. Поможет специальный чехол — можете сшить его самостоятельно по размерам гриля или купить.

Фото: ИКЕА

3. Купите тележку

Как довезти все тарелки и кастрюли с мясом до мангала, а потом без потерь переправить к обеденной зоне? Конечно, с помощью тележки. Вариант особенно понравится тем, кто позаботился о ровных дорожках на даче — катить такую тележку не составит никакого труда.

Фото: livethemma.ikea.se