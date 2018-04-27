Этот пес чуть не погиб на улице. Но вы только посмотрите, каким он стал сейчас!

Однажды сотрудники организации по защите животных в Болгарии увидели в Интернете пост о собаке, состояние которой было крайне критическим. И они тут же отправились спасать несчастное животное. Состояние пса было ужасным. На нем почти не осталось шерсти, которую съели паразиты. Если бы не волонтеры, он бы прожил еще пару дней — не больше. Бедняжка корчился от боли. Ему срочно нужна была медицинская помощь.

Вот во что может превратиться бездомная собака.

Некоторое время он не мог есть твердую пищу.

Выздоровление было долгим…

Только через несколько недель ветеринар позволил искупать пса.

Животное стойко переносило все процедуры.

И через месяц стали заметными первые результаты заботы и лечения.

Прогулка.

Визиты в ветклинику.

Очередной осмотр.

Псу наложили гипс на сломанную лапку.

И вот уже начала отрастать шерсть. Возвращался аппетит. Доктора позволили кушать некоторые лакомства.

Вы посмотрите, каким красавцем он стал! Просто не узнать!

После таких историй хочется сказать всем добрым и неравнодушным людям: «Спасибо, что вы есть!».