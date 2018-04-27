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Чертовски умилительная дюжина: в зоопарке Ростова пополнение в семье лисят
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Чертовски умилительная дюжина: в зоопарке Ростова пополнение в семье лисят 

Деловое сообщество 48 минут назад
Фото: Деловое сообщество
Тринадцать новорожденных лисят уже радуют своими играми посетителей. Пополнение случилось у лис-огневок, там на свет появились семеро малышей. И еще шесть лисят родились через неделю у лис-сангло. Все малыши уже бегают в вольерах вместе с родителями.
"Такое количество содержать, конечно, проблематично, поэтому будем думать, может, в другие зоопарки отправим, может, на кого-то поменяем", — рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Ковалева.
Лисы-огневки не редкость для России, однако преимущественно обитают они в районах Камчатского края. Всем известные рыжие плутовки из русских сказок — это они. Встретить этого рыжего зверя можно на Чукотке, в Анадырском крае, на Курильских островах, на Сахалине.
Лисы-сангро это искусственно выведенная порода. Ее еще называют белая домашняя лиса. Существует несколько окрасов лис где преобладает белый цвет. Популярные типы среди лисоводов — это арктический мрамор, красный мрамор, снежная, и стремительно набирающий известность среди любителей лис, уникальный окрас — белый мрамор.
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