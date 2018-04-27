6 вещей, которые 100 лет назад считались нормальными

Человеческая культура, как и сам человек, менялась на протяжении всего времени. Раньше сражения представляли собой столкновение тысяч вооруженных копьями и мечами разъяренных людей, пытающихся заколоть друг друга за кусок земли. Сейчас такой способ выяснения отношений сохранился разве что в отдельных районах Чертаново. В основном же современные войны ведутся на экранах компьютеров, а если и есть очные столкновения, то копья себя в них плохо зарекомендовали — с автоматом как-то понадежнее.

Индустриальная революция все изменила, в науке все меньше остается «белых пятен» неизведанности, а соответственно, изменилось и отношение людей ко многим вещам. И даже 100 лет назад (а по историческим масштабам это один миг) наши предки проявляли такую изобретательность, что сейчас нам это кажется как минимум странным, а иногда — и вовсе шокирует.

1. Уродство вне закона

Это звучит как ужасный постапокалиптический вымысел, но, к сожалению, это историческая реальность. 100 лет назад во многих крупных городах США считалось незаконным быть уродливым. Все началось в Чикаго в 1881 году, когда не очень умный, но, видимо, считавший себя красавцем Олдерман Джеймс Пиеви решил, что в жизни и без того хватает ужасных вещей. В связи с чем объявил людей, у которых были внешние изъяны и признаки видимых болезней, вне закона. В том числе и калек. Запретив таким людям находиться на улицах города, Олдерман рассчитывал сделать Чикаго более комфортным для пребывания. Если человек считался уродливым (страшно представить, какая комиссия это решала), то он должен был заплатить штраф в размере до 50 долларов, что являлось приличной суммой для того времени. В противном же случае отказавшегося платить определяли в так называемые «бедные» дома, в которых зачастую держали сумасшедших. Только после Первой мировой войны, когда на родину вернулись тысячи покалеченных людей, отношение к инвалидам стало меняться. Но в Конституциях некоторых штатов данный закон все равно продолжал существовать. В самом Чикаго это постановление было исключено из законодательства лишь в 1974 году. Общество к тому времени было достаточно развитым, чтобы создать ядерную бомбу, отправиться на Луну, снять «Крестного отца», а вот признать этот закон идиотским, к сожалению, ума не хватило. Сейчас это постановление не больше чем исторический факт, но один из тех, что рисует багровый румянец стыда на щеках.

2. Сигаретами лечили астму

100 лет назад люди не просто не подозревали об опасности курения, а напротив, верили в рекомендации рекламных плакатов, что «курение гарантирует временное облегчение при приступах астмы». Теперь эти плакаты всего лишь неудачный пример рекламного продукта на лекциях по маркетингу, но, возможно, когда-то многие астматики прислушались к данному совету и ринулись решать проблему с помощью Marlboro. Только несколько лет спустя общество на практике стало ощущать негативные для здоровья последствия сигарет и постепенно признавать пагубность курения, несмотря на все старания табачных компаний опровергнуть это. Примеры старой рекламы сигарет

3. Универсальная одежда

То, что сейчас называют стилем унисекс. Это, возможно, покажется тебе странным, но когда-то родители особо не заморачивались по поводу одежды для своих детей. В наши дни даже для младенцев используют одежду, идентифицирующую пол ребенка: розовые цвета для девочек, синие — для мальчиков. Сто лет назад, судя по всему, это не было так важно. Мальчики до восьмилетнего возраста носили платья. Обуславливался этот довольно странный модный тренд в основном соображениями практичности. В платье ребенку легче двигаться, играть, упражняться. К тому же для маленького ребенка справиться с премудростями надевания штанов и всяких застежек было проблематично. Могут ли мужчины носить женскую одежду?

4. Фотографии умерших

Сейчас, когда встроенных фотоаппаратов нет разве что в носовых платках, кажется забавным, что век назад сфотографироваться считалось роскошью, позволительной лишь привилегированным слоям общества. Если в семье умирал один из ее членов, то раздосадованные родственники иногда перед походом в похоронное бюро наведывались к фотографам. «Очевидно, чтобы сфотографировать умершего», — подумаешь ты. И будешь прав. Но при этом покойнику часто поднимали веки глаз, подрисовывали румянец, а иногда даже подпирали некоторые части тела, чтобы поза была более живой во всех смыслах этого слова. Делалось это, чтобы запечатлеть на память родственника, которого, к сожалению, члены его семьи не успели сфотографировать при жизни. Остается только гадать, до какой же степени безумия могли опуститься люди той эпохи, что добровольно готовы были смотреть на подобные снимки.

5. Бои животных

В некоторых странах бои с участием животных до сих пор разрешены. Точнее, они никак не ограничены законом. Тогда как в большинстве развитых стран данное развлечение считается противозаконным. Их популярность обусловлена природной тягой людей к кровопролитию, и 100 лет назад она вряд ли была меньше. Поэтому в то время гладиаторские бои между собаками или петухами были весьма популярны. Последним, кстати, для большей жестокости зрелища привязывали к лапам лезвия. В России сейчас подобные зоологические состязания скрыты от общественного внимания, зато имеют свой успех в мире подпольных развлечений.

6. Человек-будильник

Как ты просыпаешься по утрам? Наверное, ставишь будильник на своем смартфоне. Либо используешь классические тикающие часы с молоточным звонком, если являешься поклонником ретро-стиля. А как насчет совсем старого способа? Раньше люди использовали гораздо более нетрадиционные, по сегодняшним меркам, методы пробуждения. Некоторые выпивали перед сном много жидкости и, благодаря хорошему обмену веществ, часто просыпались для справления нужды. Таким образом они и вставали пораньше. Но существовал метод гораздо менее стрессовый для организма. В Великобритании и Ирландии раньше была профессия под названием «knocker upper». Люди, относящиеся к ней, ходили по утрам мимо жилых домов с длинным шестом в руках и стучали им в окна. Как ты понял, это и создавало пробуждающий эффект для жильцов этих домов. Главное, чтобы в ответ на такой стук из окна не вылетел какой-нибудь тяжелый предмет в качестве напоминания «разбудить через 10 минут».