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Георгий или Юра: как правильно
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Георгий или Юра: как правильно 

Кириллица 25 минут назад
Фото: Кириллица
Георгий — одно из немногих имен, имеющих многочисленные сокращенные варианты. Вспомним фильм «Москва слезам не верит»: Георгий — «он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора». А также Егор, Гера, Геша. Почему же так случилось? И как вообще появилось на Руси это имя?
История имени
Имя Георгий, как и множество других современных имен, появилось на Руси после принятия христианства. Разнообразные греческие, латинские и еврейские имена нашли свои места в церковных святцах, согласно которым и нарекали новорожденных.
Георгий (Георгиос) — имя греческое и на русский язык переводится как «земледелец». В древности греки называли так бога Зевса, который считался покровителем сельскохозяйственных работ.
На Руси это имя стало широко распространяться с Х века. Поначалу Георгиями называли только тех, кто имел отношение к княжеским родам. Затем это имя стало привычным и среди служителей церкви, а позже обрело популярность и у простых крестьян.
Сокращения
Дохристианские имена на Руси были просты и понятны любому обывателю. Даже их значения лежали, что называется, на поверхности. Например, чаще всего древние славянские имена отражали окружающую действительность, природу, животных (Волк, Пырей, Мороз), порядок появления того или иного младенца на свет (Пятак, Шестак, Девятко), внешний вид или характер ребенка (Несмеяна, Забава, Беляк), отношение к нему родителей (Богдан, Ждан, Любава) и многое другое. Все эти имена не требуют перевода или объяснений даже сегодня.
Поэтому не мудрено, что поначалу русскому языку иноземные имена давались с трудом. Для того чтобы облегчить их произношение, а иногда и попросту оттого, что не расслышали непонятное слово, люди имена коверкали и сокращали. Древним жителям Руси имя Георгий, наверняка, тоже казалось очень сложным. Поэтому с ним также произошли некоторые метаморфозы. Какие только сокращенные варианты ни находят в летописях: Гюрг, Гюрги, Гюрята, Гергий, Гюрий, Горьги, Гюргий, Дюрга, Дюргий, Дюрди, Дюрдий, отсюда Юрий, Юрьи, Юрьги, Юрко, Юрка.
Популярность
Сокращение имен также тесно связано с их распространенностью на Руси. Для того чтобы выделить своего ребенка из числа его тезок, люди и придумывали всевозможные сокращения. Вот и имя Георгий постепенно обрело подобную популярность.
Со временем сокращенные формы имен стали совершенно отдельными именами. Так случилось и с именем Юрий, которое является производным от Георгия. Причем имя Юрий обрело полную самостоятельность только после 30-х годов ХХ века.
Сегодня другое сокращение имени Георгий — Егор (первоначально, Егорий) тоже отделяется от своего первоисточника.
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