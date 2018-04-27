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Как самостоятельно создать логотип в PowerPoint
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Как самостоятельно создать логотип в PowerPoint 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
С помощью наших советов вы можете сделать в PowerPoint выбор из огромной палитры форм, а также использовать все возможные цвета.
Для начала работы над логотипом перейдите в PowerPoint на вкладку «Вставка», в разделе «Фигуры» выберите фигуру, которую вы хотите отобразить на слайде, и щелкните на ней. В зависимости от версии PowerPoint появляется либо окно с разнообразными возможностями форматирования справа от фигуры, либо над слайдом — строка меню, например, для настройки цвета или ограничительных линий. Повторите вставку и форматирование для одной или нескольких фигур.
Как только вы скомпоновали все фигуры по своему желанию, выделите их. Самый быстрый способ — обведение всех объектов рамкой с помощью мыши, после чего объекты выделяются автоматически.
Щелкните правой кнопкой на выделенной области и выберите в контекстном меню пункт «Группировать», а затем еще раз «Группировать», в результате чего создается единый объект. Если вы хотите отредактировать отдельных элементы, выберите пункт «Группировать» и «Разгруппировать».
После завершения редактирования вы можете сохранить новый объект, щелкнув на нем правой кнопкой и выбрав пункт «Сохранить как рисунок».
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