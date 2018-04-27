На встречу с мэром Пановым пришли более 500 жителей Приокского района

Один из первых вопросов, предложенных к обсуждению, касался судьбы жителей дома №9 на улице Вятской. Дом построен в 2009 году, но, по словам жителей, его стены «трещат по швам». Председатель правления ТСЖ «Вятская, 9» Наталья Гарина сообщила, что администрация города и области уже неоднократно финансово помогала жителям в укреплении фундамента дома и проведении экспертизы, однако выделенных средств недостаточно. Как отметил Владимир Панов , несправедливо, что груз ответственности за состояние дома несут только жители и власти города и региона.

«Важно, чтобы и застройщик, который некачественно построил дом, нес ответственность за свою работу. Мы будем вам помогать, защищать ваши законные интересы, будем финансово вкладываться в восстановление вашего дома. Но проблему и конфликт породил не город и не жители, а застройщик», — подчеркнул Владимир Панов.

Еще одной важной темой, повторяющейся от встречи к встрече, стала транспортная — многие нижегородцы высказывались за увеличение числа муниципальных автобусов. По словам Владимира Панова, в мэрии изучат маршрутную схему, обсудят с жителями, как ее улучшить, где необходимо, выпустят на линию больше автобусов. «Нужно создавать одинаковые условия для всех перевозчиков вне зависимости от того, кому они принадлежат — городу или частному лицу. Каждый перевозчик, независимо от того, муниципальный или частный, должен возить все социальные группы, правила должны быть едиными для всех», — обозначил свою позицию градоначальник.

Также горожане поинтересовались дальнейшей судьбой парка «Приокский». Как отметил мэр, уже в ближайшее время будет создана концепция развития парка. Эксперты «Института развития городской среды Нижегородской области» обсудят ее с жителями. Начать работы планируют в следующем году.

Встреча в Приокском районе, по оценке участников, стала одной из самых эмоциональных. Владимир Панов принял решение, что подобные встречи и главы районов должны проводить регулярно, чтобы ни один из вопросов жителей не оставался без ответа и отрабатывался в кратчайшие сроки.

«Мы учимся друг с другом разговаривать. Люди приходят очень эмоционально напряженными, потому что привыкли, что их вопросы игнорируют. Много жалоб было на Приокскую домоуправляющую компанию. Поэтому я поставил главе района задачу перестроить систему так, чтобы приоритетными были всегда нужды жителей», — сказал мэр.

Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года в администрацию Нижнего Новгорода от жителей поступило 20 760 обращений, в которых задано 24 973 вопроса. На личный прием записались и пришли 325 человек, устные обращения оставили 1 043 человек. Письменные обращения составили 19 392 человека, в которых задали 23 432 вопроса.

Мнение. Градозащитница, председатель Союза попечительских советов Нижегородских парков Мария Попова

«Встречи с жителями очень полезны. Для мэра — это возможность услышать жителей, а для горожан — возможность без всяких барьеров и преград рассказать главе города о своих проблемах и услышать из первых уст о том, как их можно решить. Несмотря на то, что некоторые подозревают мэра в популизме, но популизмом на встречах не пахнет. На них говорится все по делу. И это выгодно отличает Владимира Панова от предшественников.

Когда мы узнали, что 21 марта пройдет встреча в Сормовском районе, пришли на нее с документами. На них не хватало одной подписи о назначении публичных слушаний. И через месяц подпись появилась, а на 22 мая назначены публичные слушания по территории Волжской поймы в районе улицы Хальзовской в Сормовском районе. Планируется, что данная территория станет рекреационной.

Жителям очень важны публичные слушания. Их нельзя заменять интернет-обсуждением. Во-первых, не все могут войти в сеть, во-вторых, в градостроительных документах без посторонней помощи не специалисту сложно разобраться.

Что касается Владимира Панова, когда я смотрю на его реакцию на обращения жителей, а не только по паркам, вижу четкую конкретную позицию. Он улавливает проблемы жителей и сразу озвучивает пути решения. Это выгодно отличает от всех его предшественников. Уровень, который демонстрирует Владимир Панов, я за свою практику не видела.

И будет хорошо, если встречи с главой города будут постоянными. Людям важно донести проблемы непосредственно до руководителя. Кроме того, публичность встреч не дает возможности «забывать» о каком-то вопросе».