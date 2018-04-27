Панов: «Что-то мне подсказывает, что аргумент — жители сами виноваты — в этом зале не пройдёт»

До начала встречи оставалось ещё более получаса, а весь зал, включая балкон, уже заполнился до отказу. Всего Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» вмещает свыше 400 человек, но в этот раз людей было ещё больше — жителям пришлось кучковаться позади сидячих мест. Народ находился в некоторой нервозной радости — всё же такой формат общения с главой города для них нов и многие надеются на реальную помощь. Шумят, галдят, попутно регистрируют вопросы на специальных бланках, пачки которых поступают на протяжении всей встречи.

На серьёзный разговор с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым приехали жители самых дальних уголков Приокского района: Ольгино, Бешенцево, Луч, Мордвинцево. Все спешат поделиться наболевшим, поэтому в течение встречи мэр часто давал слово своим подчинённым. Заместители городского главы, директора департаментов, руководители приокской администрации, главы ДУКов — отвечали все.

— Я бы хотел отдельно коснуться темы дошкольного и школьного питания, — начал свою речь глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. — Вы видели в новостях, что мы начали работать. Скажите — эта тема вас беспокоит?

— Да!, — слышно из многих мест зала.

— Родители предлагают следующее — в каждом детскому саду и в каждой школе сделать проект «родительский контроль», — продолжает градоначальник. — Родителей же не подкупишь, правильно? Я даю поручения директорам школ и садов взаимодействовать с группой самых активных родителей. Надеюсь, что это действительно поможет навести порядок.

После этого Владимир Панов кратко озвучил некоторые будущие планы и рассказал о выполненных задачах. Он отметил проблему общественного транспорта и заявил о новом проекте, который представят в течение нескольких месяцев.

В течение встречи о своих проблемах высказалось 32 жителя. Многие задавали по 2-3 вопроса и обсуждение затягивалось на десятки минут. Основными темами разговора стали — ужасные дороги или их полное отсутствие во многих местах района, благоустройство микрорайона «Цветы», некомпетентное руководство многих ДУКов и районной домоуправляющей компании.

Жители 1-го Кемеровского переулка дома №1 жалуются на требование «Электроэнерго» об обязательной установке общедомовых счётчиков, стоимостью 510 тысяч рублей.

— Требование установки счётчиков на домах — это не требование «Теплоэнерго», это требование федерального законодательства, — поясняет генеральный директор «Теплоэнерго» Александр Котельников . — Мы с этим требованием обратились в ТСЖ, к жилищным организациям, в домоуправляющие компании, чтобы они организовали работу на каждом доме по установке таких счётчиков. До нового года домоуправляющие компании могут выбрать любой тип счётчика и установить его с минимальной ценой, которую согласуют жители.

В посёлке Луч нет газа — он просто не проведён. Жители отапливаются дровами и углём, как в 19 веке. Закольцовка теперь стоит 90 миллионов.

— Проектная документация по газу уже готова. Вопрос скоро будет решён, — отвечает и.о. заместителя главы администрации Нижнего Новгорода, главы администрации Приокского района Михаил Шатилов

— Мы работаем над тем, чтобы данный объект был включён в программу уже на 19 год, возможно переходящий на двадцатый, — дополняет заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко

Некоторые проблемы носят частный характер, другие более масштабны, ведь с ними сталкиваются жители целых микрорайонов.

— Просто ужас берёт какие проблемы у людей, — произносит жительница деревни Мордвинцево. — А у нашей деревни всего три проблемы. Первая — это 37 автобус, который очень плохо ходит. Вторая — плохая дорога, вся в ямах, видимо она была сделана лет 100 назад, и никто никогда её не ремонтировал.

Из-за волнения женщины слово берёт другая жительница деревни Мордвинцево и продолжает излагать их проблемы.

— Мы в 2017 году участвовали в региональном конкурсе по поддержке местных инициатив и выиграли его, — говорит женщина. — Планировали построить спортивную площадку для подростков, собрали 200 тысяч с жителей. Подрядчик делал работы в октябре-ноябре, сейчас сошёл снег и лужи, качество ужасное. И ничего не доделывают сейчас. Нам очень стыдно перед людьми, потому что мы ходили и собирали деньги. Все акты подписаны, но работы не сделаны.

Михаил Шатилов отвечает, что все дефекты известны и всё взято на контроль. Их устранение начнут производить, как только немного подсохнет, в этом году обещают помочь.

Один мужчина явно неодобрительно относится к словам главы города Владимира Панова и его помощников. В ходе встречи он маячит около первого ряда и в проходе. Каждый раз поднимает руку, чтобы задать вопрос, но микрофон ему не дают — организаторы уже успели оповестить об этом девушек-волонтёрок. Мужчина пару раз выкрикнул о своей позиции, которая отличается от мнения правительства. Затем чуть не произошла стычка между ним и охраной — уже схватили друг друга «за грудки». После этого подобных выпадов с его стороны не было, хотя и увести себя он не позволил.

Некоторые жители излагали свои вопросы и проблемы настолько подробно, что терпение публики нарушалось и слышались выкрики — «Быстрее!», «Не одни же здесь, проявите уважение», «К выводам!». Так было и с пожилой женщиной, которая встала и заявила, что пришла сюда не просто так и хочет задать вопрос. На её просьбу о сносе ларьков Владимир Панов обратился к залу с вопросом «как считаете вы, уважаемые жители, нужно их сносить?». Зал разделился на два лагеря, поскольку одни были «за», другие «против». Вопрос взяли на контроль.

Порой жители не могли сдержать эмоции. Елена, жительница посёлка Черепичный, рассказала об ужасных дорогах, попросила установить козырёк над подъездом и… Женщина боролась со слезами, которые подступили к её горлу. С дрожащим голосом она продолжила. Двое её детишек задыхались плесенью со стен, потому что коридорная стена очень тонкая.

— Адрес скажите, пожалуйста, — тут же спрашивает Панов. — Я вас искренне понимаю, потому что дети и плесень…. Скажите, а осложнения, не дай Бог, у детишек не начались? Ваш вопрос я сам возьму на контроль.

Иногда зал напоминал собрание столетней давности, словно это сходка правительства и пролетариата. Пожилая, но бойкая женщина с балкона, задаёт вопрос без микрофона. Зал аплодирует, взрыв хлопков и возгласов. Её прекрасно слышно. Собрание большевиков — ни больше ни меньше. В это время в зале гул, все болтают без умолку.

Из деревни Ольгино жительница подняла вопрос о старых гнилых электростолбах. Постоянные перебои с электричеством, скачки напряжения частое явление. Начальник Приокского РЭС Евгений Багулин сам решил ответить на вопрос.

— Наши специалисты оценили состояние опор, —говорит он. — Данные опоры находятся на территориях частных землепользований. Вопрос — каким образом опоры оказались там и каким образом земли оказались вокруг этих опор. Сейчас всё это выясняем.

Градоначальник Владимир Панов спрашивает его мнение — что делать с этими опорами и согласен ли Багулин с жителями о наличии проблемы. Тот соглашается и говорит, что сами жители создали себе эти проблемы.

— Что-то мне подсказывает, что аргумент — жители сами виноваты — в этом зале не пройдёт, — отвечает глава Нижнего Новгорода. Одобрительные возгласы и решительная тишина после этих слов.

Почти перед самым завершением встречи наконец-то звучит вопрос про парк «Швейцария». Его задаёт Екатерина, представитель «Молодой гвардии» Приокского района.

— Я удивился, — признаётся Владимир Панов. — Я приехал в Приокский район и ждал вопросов по парку «Швейцария», а вы что-то на конец его отложили.

— Разруха в парке, разруха!, — слышно со всех углов зала.

— Сегодня отдельно проезжал, смотрел по поводу ограды. Она уже просто падает в некоторых местах и это на самом деле уже стыдно, даже с точки зрения города, — отмечает глава Нижнего Новгорода. — Я не знаю насколько искренне нужно было не уважать город, чтобы довести всё до такого состояния. Одна из задач сейчас — разработать концепцию по парку «Швейцария». Я предполагаю, что в августе эта концепция уже будет закончена. Теперь у нас обязательны новые требования — нужно пройти обсуждение с жителями. По моему мнению парк «Швейцария» — это общегородская гордость и из него можно сделать такую жемчужину, которую мы будем любить очень долго.

Зал разразился хлопками, жители искренне кричат «Спасибо!» и на их лицах видно радостную надежду.

Женщина спрашивает — когда в Приокском районе будет альтернативная домоуправляющая компания? Она же не справляется ни с благоустройством, ни с обслуживанием домов. Зал подхватывает вопрос и встаёт стена аплодисментов.

— Мы, как город, не имеем прямых рычагов управления данными вопросами, — отвечает Владимир Панов. — Жаль. Появится ли новый богатырь, который возьмёт на себя такую ответственность и нагрузку сказать трудно. А вот директору Приокской домоуправляющей компании — то, что сейчас жители аплодировали этому вопросу — это очень серьёзный сигнал. Говорю, как глава города — если удовлетворение жителей от работы домоуправляющей компании не будет меняться, то действительно здесь встанет вопрос о новой домоуправляющей компании. Вы коммерческая структура. Вы работаете и получаете деньги жителей. Если домоуправляющая компания не научится встречаться с жителями лицом к лицу, тогда она не должна работать там, где есть люди. Найдите себе какой-то бизнес, где нет людей.

Этой речью глава города сорвал аплодисменты.

Последний вопрос задал мужчина из микрорайона «Цветы» и также поднял проблему дорог, отсутствия благоустройства территории и плохого графика общественного транспорта. Какой-то молодой человек начинает выкрикивать без микрофона про хороший частный транспорт, зачитывая непонятный диалог с бумажки.

— Муниципальные предприятия работают легально, платят все налоги, возят всех льготников. Назовите хоть одного частника, который выполняет все эти три условия?! За счёт муниципальных предприятий в частных предприятиях решают свои личные корыстные задачи. Они не живут в тех же самых условиях.

Публика прерывает главу города аплодисментами, выражая свою солидарность с ним по этому вопросу. На этой эмоциональной ноте закончилась третья встреча Владимира Панова с жителями Нижнего Новгорода.

Ранее мы рассказывали, как градоначальник посетил автозаводцев и устроил встречу с сормовичами.