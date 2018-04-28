Павел Пашинин: «Панов всегда предельно конструктивен в общении с людьми» 

«Глава города Владимир Панов прямо отвечает на вопросы, а если не знает ответа здесь и сейчас, то, как показали встречи на Автозаводе, в Сормово и в Приокском районе, обязательно разберется в ситуации». Такое мнение высказал член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя итоги встреч мэра с жителями.
Как сообщалось ранее, 26 апреля в ЦРТ «Созвездие» мэр провел встречу с жителями Приокского района. Эта встреча стала третьей по счету в рамках нового формата взаимодействия с нижегородцами, о котором градоначальник заявил в феврале 2018 года (первая встреча состоялась в Автозаводском районе 27 февраля, вторая — в Сормовском районе 21 марта).
«Владимир Панов всегда предельно конструктивен в общении с людьми. Видно, что этот формат откровенного разговора близок мэру, а главное — востребован у нижегородцев. Эмоциональный накал встреч косвенно говорит о том, что местная власть долго закрывалась от людей. За это время накопилось много вопросов и их надо срочно решать», — отметил Павел Пашинин.