Павел Пашинин: «Панов всегда предельно конструктивен в общении с людьми»

«Глава города Владимир Панов прямо отвечает на вопросы, а если не знает ответа здесь и сейчас, то, как показали встречи на Автозаводе, в Сормово и в Приокском районе, обязательно разберется в ситуации». Такое мнение высказал член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин, комментируя итоги встреч мэра с жителями.

Как сообщалось ранее, 26 апреля в ЦРТ «Созвездие» мэр провел встречу с жителями Приокского района. Эта встреча стала третьей по счету в рамках нового формата взаимодействия с нижегородцами, о котором градоначальник заявил в феврале 2018 года (первая встреча состоялась в Автозаводском районе 27 февраля, вторая — в Сормовском районе 21 марта).