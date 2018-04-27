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В Ярославле пропала 15-летняя Ирина Зубова
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В Ярославле пропала 15-летняя Ирина Зубова 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
В Ярославле ищут 15-летнюю девочку.
Ирина Зубова ушла из дома во Фрунзенском районе утром в четверг, 26 апреля, около 10 часов. Волонтеры начали распространять ориентировки.
Приметы: на вид 15-18 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, зеленые глаза, русые волосы ниже плеч. Подросток была одета в темную куртку, темные обтягивающие брюки, темно-малиновые кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить в полицию по телефону 02, 102 или по телефону 21-02-02.
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