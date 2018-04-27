По заветам Петра Толстого: от чего лечиться корой дуба?

Дуб — одно из самых мощных деревьев, царское. Оно дает невероятную силу и мощь тем, кого он сам выберет. Не зря по гороскопу друидов дуб прочно связан только с теми, кто родился в особенный день в году — 21 марта, в весеннее равноденствие. Кора дуба — часть этой силы.

Кора дуба обладает дубильными свойствами. Она имеет противовоспалительное и вяжущее действие. А потому помогает при расстройствах желудка, чтобы «закрепить» кишечник. Используется для того, чтобы снять воспаление полости рта и десен, а также для лечения кожного покрова головы.

Рекомендуется принятие ванн с отваром дубовой коры при обморожениях. При воспалении глаз накладывают примочки из коры дуба. Для лечения экзем, ожогов и язв голени используют компрессы с отваром коры дуба.

Свойства коры дуба

У лекарств, приготовленных на основе коры дуба, нет противопоказаний и побочных эффектов, и это веское их преимущество перед другими медицинскими препаратами.

В медицинских целях используется молодая кора дуба, гладкая снаружи и без древесины изнутри, в которой содержится 10–20% дубильных веществ, пектины, сахар, флавонол кверцетин и другие соединения. Собирать ее нужно только по весне с тонких стволов и молодых ветвей.

Полезны и плоды дуба — желуди, в которых содержится жирное масло, имеющее противовоспалительное и противогнилостное, вяжущее действие.

Как ее применять

Из дубовой коры можно делать отвары, использовать порошок в качестве присыпки, а настойку применять не только как лечебное, но и как косметическое средство.

Лекарства из коры дуба можно использовать при заболеваниях полости рта: стоматитах, гингивитах, язвах и др. На ожоговую поверхность делают примочки. Они образуют пленку из нерастворимых альбуминатов, которая препятствует проникновению микробов и предохраняет от химических раздражителей, благодаря чему ткани восстанавливаются. Также кора дуба рекомендуется для полоскания при фарингитах и глосситах.

Хороший эффект дают обтирания отваром коры дуба при потливости ног.

Целебные рецепты

1. На одном стакане кипятка настоять 10 граммов коры дуба. Использовать при язве желудка, принимая по 1 ст. л. 3 раза в день.

2. Одним стаканом кипятка залить 1 ст. л. коры дуба. Дать настояться в течение 3 часов. Перед применением процедить. Таким настоем полоскать полость рта и горло. Также можно применять в виде примочек и для обработки ран.

3. Отвар для примочек и полосканий готовится из 200 мл воды и 20 граммов сырья.

4. Для лечения ожогов, пролежней иногда в виде примочек используется более концентрированный отвар, для приготовления которого на один стакан воды берется 30–35 г коры.