«Мамы вынуждены прекращать кормление, даже если не готовы»

На самом деле, продолжительность кормления не ограничивается ни одним документом. Регламентируется минимальный срок кормления только грудным молоком (6 месяцев) и минимальный срок грудного вскармливания (24 месяца), но ни в одном официальном документе нет упоминания, что после «Х» месяцев лактации грудное молоко превращается в тыкву.

Нет достоверных исследований, утверждающих, что длительное грудное вскармливание наносит какой-либо вред малышам.

Более того, исследователи доказали, что положительный эффект от кормления дольше двух лет значителен для матери — уменьшается риск возникновения ожирения, сахарного диабета, опухолевых заболеваний, сердечно-сосудистых заболеванийс ч0447 и многих других. Молоко постепенно меняет свой состав и к двум годам после родов по содержанию некоторых компонентов приближается к молозиву, обеспечивая двухлетке-непоседе прекрасную защиту!

Тем не менее я нередко сталкиваюсь с тем, что мамы вынуждены прекращать кормление, даже если не готовы к этому — ни они сами, ни их малыши.

Давление окружающих (родных, знакомых, медицинских работников), страх навредить ребенку, боязнь зависимости друг от друга делают свое дело. Но спросите, какой личный опыт грудного вскармливания имеет тот, кто говорит вам о вреде кормления после «Х» месяцев?

Самое забавное, что у всех недоброжелателей этот «Х» очень разный. Кто-то говорит про 6 месяцев, кто-то про 12, кто-то (наиболее продвинутый) про 1,5-2 года. Так если противники длительного кормления грудью не могут договориться между собой, имеет ли смысл их слушать?

Если задуматься, истоки недоброжелательности к длительному кормлению связаны с разными причинами. Во-первых, с личным опытом — меньше, чем у собеседника. Во-вторых, с давней потребностью общества разобщить кормящую мать и ее ребенка. Это было необходимо в ХХ веке для того, чтобы мать быстрее вышла на работу, вернулась к активной работе на благо окружающих.

Бывает, что противниками длительного грудного вскармливания выступают психологи. Опять же — первый вопрос к ним про личный опыт. И второй — на основании чего вы считаете, что кормление после определенного срока наносит вред? Эта позиция зародилась из психоаналитической традиции, основоположником которой был Зигмунд Фрейд . Однако его взгляды не были основаны ни на опыте, ни на исследованиях. К сожалению, многие психологи и сегодня распространяют это мнение как единственно верное, далеко не всегда понимая его происхождение и не вникая в современные исследования.

Как быть, если вас склоняют прекратить кормление? Можно использовать разную тактику. Например, просто не сообщать никому, что вы кормите! Или говорить, что вы как раз на пути к завершению! И это будет правдой, потому что путь к окончанию грудного вскармливания начинается с введения прикорма. Или еще вариант — привести данные исследований антропологов, которые сообщают, что, ориентируясь на кормление других млекопитающих, человеческие детеныши нуждаются в сосании до 5-7 лет. Но успокойте собеседника — вы не будете кормить так долго. В 5 непременно постараетесь завершить! Это еще один продуктивный способ общения — воспринимайте ситуацию с юмором и будьте уверены в правильности своего личного пути.