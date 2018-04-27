Почему Стас Михайлов сводит женщин с ума

Сегодня день рождения Стаса Михайлова — любимца женщин средних лет, благодаря которым он собирает аншлаги. Михайлов — один из наиболее популярных и богатых артистов России. Было время, когда его заработки обгоняли доходы нашей лучшей теннисистки — Марии Шараповой

В молодости он торговал видеокассетами и пел в ресторанах, добился популярности в родном Сочи, а в 1992-м перебрался в Москву. В столице VHS-бизнес не пошёл, не заладилось и с творчеством, и он вернулся домой. Москву он завоевал только со второго раза: в 2006 году Стас уже пел в большом концертном зале «Октябрьский».

Одни хвалят Михайлова за голос и умение держаться на сцене, другие ругают за то, что им кажется пошлостью.

Писатель и актёр Евгений Гришковец пожалел одиноких женщин, несущих Михайлову свои сиротские деньги. Но если они так поступают, значит, им это зачем-то нужно: женщины относятся к нему так же, как в девяностые относились к Киркорову.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Дух постсоветского гламура, во всём его ослепительном дурновкусии, в Киркорове воплощён гораздо ярче, но и Стасу этого досталось в избытке. 49-летняя звезда щеголяет холёной бородкой, перстнями и цепочками, пластика Михайлова манерна, а мужское начало выражено неярко. Женской аудитории он, тем не менее, мил.

Над феноменом Михайлова могли бы ломать головы социологи и социальные психологи:

Михайлов почти идеально воплощает дух нашей сегодняшней эстрады, на которой, за исключением Агутина, почти не осталось мужчин.

Женщины выбирают не брутальность и мачизм, а ухоженного котика, не страсть — а лепет. Стас Михайлов бесконечно и несколько однообразно признаётся им в любви — возможно, он выполняет важную социальную функцию, ведь в жизни этого так не хватает.

Остается поздравить гордость российской эстрады с очередным плодотворно прожитым в искусстве годом и пожелать хорошо отметить день рождения и долго радовать мир своим задушевным творчеством. В конце концов, многие наши мужчины не знают необходимых женщинам слов любви — а у Стаса Михайлова их в избытке.