Пока едет скорая. Эксперт о том, что делать, если укусила змея

Любителям шашлыков на природе угрожают не только клещи, осы и комары, но и более опасные представители живой природы. В мае от спячки просыпаются змеи, которые выползают из нор погреться на солнце. Вероятность встречи с ползучим гадом для человека возрастает в разы.

Не все змеи ядовиты

«Внимательно осмотрите укус. Если вас укусил безобидный уж или полоз, на коже будет несколько мелких ранок. Их достаточно продезинфицировать спиртом или хлоргексидином и при необходимости перевязать бинтом», — рассказывает Руслан Дзодзиев. Укус ядовитой змеи легко узнать по двум аккуратным симметричным проколам и отёку, но кровотечения не будет. При отравлении змеиным ядом повышается температура тела и снижается давление. Пострадавшего может беспокоить озноб, тошнота и головокружение, а в тяжёлых случаях возможна потеря сознания.

Первая помощь при укусе гадюки или гюрзы

Обнаружив воспалённый укус, обязательно вызовите скорую медицинскую помощь или отправляйтесь в больницу самостоятельно. Здесь лучше поторопиться: врачи говорят, что у пострадавшего от укуса есть около двух часов, чтобы не допустить тяжёлых последствий. Тем временем промойте рану перекисью или марганцовкой, примите антигистаминный препарат или противовоспалительное средство и пейте больше воды. Можно приложить к укусу лёд, но не больше, чем на пять минут. А вот специальную сыворотку-антидот, по мнению медиков, брать в поход не стоит. Во-первых, у многих людей она вызывает аллергическую реакцию. Во-вторых, состав яда у разных видов змей отличается, и антидот против кобры не поможет, если вас укусит гадюка или гюрза. Вместо самолечения постарайтесь запомнить как выглядела змея, чтобы врач понял в каком препарате вы нуждаетесь.

Большинство медиков не рекомендуют отсасывать змеиный яд. Отрава может попасть в ранки в полости рта. Кроме того, вы рискуете занести инфекцию и усугубить своё состояние. По той же причине опасно надрезать кожу на месте укуса. Даже если вы уверены в безопасности этих процедур, они имеют смысл только первые 5-10 минут после укуса. Не стоит активно шевелить раненной конечностью — яд быстрее распространится по кровеносной системе. Накладывать жгут тем более не нужно и даже опасно: в месте перетяжки скопится яд и продукты разложения. Когда жгут снимут, токсичные вещества попадут в кровь.

Проще предупредить, чем лечиться

«К счастью, змеи редко нападают на людей и атакуют только в целях самообороны. Чтобы не быть укушенным, нужно внимательно выбирать места для отдыха на природе, избегая полян с подозрительными норами, кучками опавших листьев, пнями и зарослями. Также не стоит устраивать пикник на берегу живописного болота или под стогом сена», — комментирует Руслан Дзодзиев. По его мнению, высокая обувь и плотная закрытая одежда защитит не только от змей, но и от насекомых, обитающих в лесах и полях.

«Если же вы решили прогнать змей со своей дачи, к снаряжению стоит добавить плотные рукавицы и одежду с высоким воротником», — говорит инструктор.