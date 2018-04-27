«Ждем маленького Овечкина»: младшую дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью

Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба пары была настолько грандиозной и эстетически прекрасной, что многие с восторгом вспоминают это событие до сих пор. Правда, полтора месяца спустя молодоженам пришлось столкнуться с трагедией. Из жизни ушла актриса и режиссер Вера Глаголева . Как выяснилось позже, она страдала раком желудка, который и стал причиной ее смерти. Первое время всей семье Веры Витальевны было сложно смириться с потерей, но со временем близкие актрисы приняли случившееся и научились жить дальше.

Шубская и Овечкин поженились в июле прошлого года, за полтора месяца до трагической гибели Веры Глаголевой/Фото: Instagram

Теперь, похоже, в паре Овечкина и Шубской ожидается пополнение. По крайней мере, многочисленные подписчики Анастасии рассмотрели у нее округлившийся живот на новой фотографии и, как водится, принялись поздравлять с беременностью. «Ждем маленького Овечкина. Настя и Александр — молодцы!», «Округлилась, похорошела. Видимо, мальчика ждут», «Красивая, нежная девушка, молодая жена, дочь, рожденная Великой женщиной!», «А животик-то видно чуток. Наверное, ждем прибавления в семье», — такие комментарии оставляли пользователи соцсети.

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