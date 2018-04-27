Жители Голиковки предупредили о разбросанном на улице яде для собак

Информация появилась в социальной сети. Владельцы собак нашли нарезанные сосиски с таблетками внутри. Сегодня, 27 апреля в социальных сетях появилась информация, что в районе Мерецкова по направлению к скверу были обнаружены нарезанные сосиски с таблетками внутри. Местных владельцев собак просят быть максимально внимательными.

Нашему порталу Наталья, опубликовавшая информацию в группе «Приют для животных „Дорога домой“» сообщила, что узнала об этом от другого владельца собаки. По ее словам он занимается у нее в группе по дрессировке собак.

Он живет в том районе и лично видел это. В данный момент люди самостоятельно предпринимают меры к поиску злодея,

— добавила она. На данный момент подозрительный продукт убрали местные жители. Также она сообщила, что это не первый случай травли собак.

Ранее подобные вещи уже случались — раскидывалось мясо с гвоздями внутри, сосиски с битым стеклом. Был случай, когда в частный двор была закинута отрава собаке — погиб щенок 11 месяцев, который никому ничего плохого не сделал — был не агрессивен и не на самовыгуле,