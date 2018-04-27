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Жители Голиковки предупредили о разбросанном на улице яде для собак
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Жители Голиковки предупредили о разбросанном на улице яде для собак 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
Информация появилась в социальной сети. Владельцы собак нашли нарезанные сосиски с таблетками внутри. Сегодня, 27 апреля в социальных сетях появилась информация, что в районе Мерецкова по направлению к скверу были обнаружены нарезанные сосиски с таблетками внутри. Местных владельцев собак просят быть максимально внимательными.
Нашему порталу Наталья, опубликовавшая информацию в группе «Приют для животных „Дорога домой“» сообщила, что узнала об этом от другого владельца собаки. По ее словам он занимается у нее в группе по дрессировке собак.
Он живет в том районе и лично видел это. В данный момент люди самостоятельно предпринимают меры к поиску злодея,
— добавила она. На данный момент подозрительный продукт убрали местные жители. Также она сообщила, что это не первый случай травли собак.
Ранее подобные вещи уже случались — раскидывалось мясо с гвоздями внутри, сосиски с битым стеклом. Был случай, когда в частный двор была закинута отрава собаке — погиб щенок 11 месяцев, который никому ничего плохого не сделал — был не агрессивен и не на самовыгуле,
— добавила она. Ранее наш портал писал, как неизвестные разбрасывали фарш с ядом на Древлянке. По материалам: ptzgovorit.ru
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