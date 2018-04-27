Red Bull. Can you make it? 2018: как путешествовать без денег?

Без денег, без мобильных телефонов и в компании лучших друзей.

Две недели назад 200 студенческих команд из 60 стран отправились в самое необычное путешествие в своей жизни. За 7 дней каждая из команд должна была добраться до точки назначения — Амстердама из одного из стартовых городов — Мадрида, Будапешта, Манчестера, Рима или Стокгольма.

При себе у ребят не было мобильной связи и денег — таковы уж правила, единственной их валютой были банки Red Bull. С помощью их обмена они получали всё самое необходимое: билеты, еду и даже ночь в отеле. В этом году Россию отправилось представлять сразу 5 команд. Мы пообщались с участником новосибирской команды «Siberian Team» Сергеем Гравченко и узнали самые интересные детали евротрипа под кодовым названием «Red Bull. Can you make it?».

— Как решились на такое путешествие? Кто был инициатором?

Сергей Гравченко, капитан команды «Siberian Team»: Инициатором был я. Ещё два года назад я узнал, что есть такой проект. Но в тот момент был первокурсником и, так скажем, не совсем соответствовал требованиям. Поэтому тогда смотрел со стороны, восхищался, радовался за наших и за то, что в принципе есть такие крутые истории. И вот спустя два года наконец-то смог сорваться и уехать в неизвестность со своими друзьями. Знал, что точно смогу с кем-то договориться, смогу выжить без денег и в непривычных для меня условиях, в общем, стал готов морально! Это всё привело к тому, что, увидев в конце прошлого года объявление о новом наборе, понял, что пора. Сейчас или никогда. Это был мой единственный шанс. Дальше оставалось всего ничего: собрать команду. Мне нужно было найти двух друзей, которые будут согласны. В первую очередь мне в голову пришла Лера, потому что она отлично разговаривает на английском и изучает итальянский. Оставалось только убедить её и предупредить, что это будет выход из зоны комфорта. С горем пополам мне удалось сделать это. Третье место долго пустовало: ребята боялись участвовать. А первого января я понял, что надо действовать. Сразу как пробило 12 часов, зашёл в соцсеть и пролистал список друзей онлайн. Так я нашёл Эрика. Он даже минуты не думал, сразу сказал: «Едем!». И вот наша команда здесь.

— Круто! В течение подготовки возникали, наверно, сомнения?

— За сомнения в нашей команде отвечает Лера. Она даже соглашалась под предлогом: «по-любому не пройдём», потому что было слишком много заявок. Я почему-то был абсолютно уверен на момент подготовки в обратном. Я решил, что из России подадут немного заявок на участие и мы точно попадём на одно из пяти мест. Позже оказалось, что заявок было много, поэтому нам пришлось постараться. Поэтому нужно было идти вперёд и не думать о том, что будет. Сомнения прочь, как говорится.

— Был ли какой-то примерный план действий?

— Почти нет. Мы знали только, что наша Лера мечтает побывать в Италии и планировали построить маршрут через эту страну. Сначала была информация о том, что мы стартуем в Будапеште, но потом нас переместили в Рим. Поэтому Лерина мечта и так осуществлялась, а мы не были прикованы ни к чему. Плана путешествия не было до момента самого старта. За полтора часа до начала мы открыли карту и начали думать. Примерно смотрели, чем заняться в Европе, где автостопить — оказалось, что всё равно ошиблись.

— А где вы жили и спали? Вообще сложно было находить места на ночь?

— Жить и спать — это самый сложный вопрос в нашей команде. Мы решали проблему по мере поступления, то есть вечером, когда руководство отелей уходило. Но сотрудники обычно говорили, что не могут принять такое решение, а по телефону боссы отказывали. В первую ночь мы застряли на заправке у Рима: на дороге никто не подбирал, а отели вокруг не впустили нас. Поэтому мы ночевали в спальниках на заправке. Несколько раз спали на вокзале, на скамейках в парке, на велопарковке возле чекпоинта. Последнюю ночь мы нелегально провели в хостеле. Это была радость.

— Вы чаще всего передвигались автостопом?

— Нет, абсолютно нет. Первое наше передвижение, действительно, был автостоп. Но итальянцы вообще не любят это дело, да и на автобанах запрещено автостопить. В Болонии мы просили людей купить нам билеты на поезд и за это отдавали им банки Red Bull. Позже в Вероне одна команда рассказала, что можно договориться с контролёром и проехать за банку. Почему мы сразу не додумались? Так мы проехали от Вероны до Мюнхена, от Мюнхена до Нюрнберга, потом до Кёльна и до Ахена. Только потом вернулись к автостопу. Получается, большая часть пути была трейнстопом. В сумме на поезда мы потратили бы 772 евро, потому что садились на экспрессы и один раз даже в первый класс. По-моему, это очень круто.

— Понятно. А вообще сложно договариваться с людьми за меняться за банки? Как на это реагируют?

— Нет. Чаще всего Red Bull даже не нужен был, брали как сувенир. Мы теперь обожаем Германию: за банки получалось сделать всё, что хотелось. Мы даже сделали стрижки в парикмахерской.

— Людям прикольно тоже принять участие в таком проекте.

— Да, им очень нравится. Это было важно для нас. Когда люди узнают, что есть такой проект, то охотно помогают. Здесь нам ещё очень помогло знание итальянского у Леры.

— Вам приходилось голодать? Или всегда получалось найти что-нибудь?

— Ни разу не чувствовали голода. Может, потому что всегда находились в движении и некогда было подумать о еде. Кушали в кафешках, бистро… А один человек даже сказал выбирать в супермаркете, что угодно, и оплатил потом все покупки. В этот момент мы были самыми счастливыми в мире (улыбается).

— Есть такой-то минимум вещей, которые необходимо взять с собой?

— Всё относительно. Во время подготовки я прочитал, что обязательно нужно взять спальник, а вот палатка вряд ли пригодится. Сейчас я бы взял всё-таки простую палатку. Тёплые вещи и дождевики естественно нужны. Лёгкие перекусы: батончики и тушёнка. Одежды можно брать минимум.

— Понятно. А споры в команде были? Наверняка возникали какие-то трудности.

— Мы понимали, что будут моменты конфликтов, от которых не уйти. Надо перетерпеть просто. У нас не было серьёзных ссор. Разве что, Лера часто говорила, что не получится договориться, а у нас получалось. Но это не страшно.

— Это хорошо. Но всё равно устали друг от друга?

— На грани. Хотя, когда у нас осталось двое свободных суток в Амстердаме, мы пошли гулять вместе. Так что, видимо, не устали.

— Завели новые знакомства в других странах? Поддерживаете сейчас общение?

— Да, непременно. В Риме мы познакомились с русскими. Они нам писали, спрашивали, добрались ли мы. Мы с ними общаемся и теперь. С другими командами тоже подружились. «Red Bull. Can you make it?» — это никакое не соперничество, это дружба. Если мы случайно встречались с другой командой, то сразу подбегали, обнимались и рассказывали всё. С бразильянками учили друг друга языку, пели песни, танцевали и устраивали даже рэп-баттл. Сейчас мы переписываемся и часто комментируем фотки в соц. сетях друг друга.

— А до этого был опыт подобных путешествий? — Нет, даже не задумывался попробовать такое. Мы всё время чего-то ждём, но только сейчас мне пришло в голову, что можно путешествовать, и не имея кучи денег.

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