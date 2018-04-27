Ещё
Малыши из Войковского вспомнили любимые произведения Веры Чаплиной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малыши из Войковского вспомнили любимые произведения Веры Чаплиной 

Управа района Войковский 20 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Поклонники творчества Веры Чаплиной отметили 110-летие со дня рождения писательницы. Праздник состоялся в библиотеке №21 на улице Космонавта Волкова.
— На встречу в честь дня рождения детской писательницы-анималистки пришли второклассники, — заявил представитель читальни. — Библиотекари рассказали о биографии и творческом пути Чаплиной. Ребята поиграли в игру «Зоопарк», послушали голоса диких животных и посмотрели фрагмент из мультика «Лесные путешественники».
Как сообщили организаторы, чтение вслух забавных историй о животных увлекло и развеселило юных гостей. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
С персонажами произведений Чуковского познакомились маленькие жители Войковского В столице завершается главный фестиваль лета «Цветочный джем» О личности Юрия Гагарина рассказали малышам из Войковского
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях19
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»8
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива10
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение