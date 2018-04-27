Малыши из Войковского вспомнили любимые произведения Веры Чаплиной

Поклонники творчества Веры Чаплиной отметили 110-летие со дня рождения писательницы. Праздник состоялся в библиотеке №21 на улице Космонавта Волкова.

— На встречу в честь дня рождения детской писательницы-анималистки пришли второклассники, — заявил представитель читальни. — Библиотекари рассказали о биографии и творческом пути Чаплиной. Ребята поиграли в игру «Зоопарк», послушали голоса диких животных и посмотрели фрагмент из мультика «Лесные путешественники».

Как сообщили организаторы, чтение вслух забавных историй о животных увлекло и развеселило юных гостей. (ео)