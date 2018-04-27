Смотрим как выглядит парк «Стрелка» за 47 дней до ЧМ-2018 по футболу

NN.RU прогулялся по будущему парку «Стрелка» — это территория между стадионом и собором Александра Невского

— Мы здесь делаем то, чего никогда не было в Нижнем Новгороде и все благоустройство идет по самым современным и последним трендам мира, — рассказал NN.RU председатель совета объединения ландшафтной архитектуры, генеральный директор компании «Три сезона» Александр Ростов. — На территории не высадят ни одного однолетнего растения. Специально подбирали так, чтобы когда одно растение отцветало, сразу «подхватывало» другое. В свой пик цветения приобретут не яркую, спокойную, благородную цветовую гамму.

Красота, как обещают ландшафтные архитекторы, здесь будет минимум 5 лет.

Сейчас пока сложно представить, как будет выглядеть цветущая Стрелка, на некоторых растениях еще даже листочков нет. Погода не позволяет.

По словам Александра, в этом году пик цветения будет в июле.

Как писал NN.RU разглядеть зелень нижегородцам удастся только после ЧМ-2018 по футболу. На время Мундиаля территорию обнесут забором. Для безопасности. Парк продолжится и позади собора, рядом с пакгаузами.

Растения выбирали самые морозостойкие, чтобы прижились в нашей полосе.

А еще многолетники, которые здесь высаживают, не требует особого дополнительного ухода. Разве что зеленую изгородь нужно будет постригать.

Ландшафтные архитекторы в проекте обдумывали и как защитить хрупкие растения от вандалов. Вокруг клумб будет невысокая зеленая изгородь. Любоваться с высоты человеческого роста — удобно, но вытоптать или выкопать цветочек — не получится. К концу мая голые веточки превратятся в плотную изгородь.

Александр рассказывает, что они уже сейчас сильно страдают от вандалов. К Стрелке подъезжают на ГАЗелях и воруют саженцы.

Красоваться в парке будут и деревья — Сосна Румелийская — дорогое и редкое для Нижнего Новгорода хвойное дерево.

— У хвойных деревьев есть свои плюсы: они круглый год зеленые, что не может не радовать глаз зимой. Красивые, благородные и еще и воздух вокруг очищают благодаря тому, что выделяют фетанциды, — рассказывает инженер садового, лесного и паркового хозяйства Анастасия Богомолова. — Мы высаживаем здесь можжевельник, который через пару лет полностью закроет землю и превратится в зеленый ковер.

Сосна, кстати, удивляет тем, что у этого сорта совсем мягкие иголочки в отличии от привычных нам. Соснами обрамят центральную зону парка, их высадят 14. Столько же посадят мелколистных лип.

Яблони «Рудольф» (их посадят 12) будут радовать глаз нижегородцев сначала своим красивым цветением, а затем пурпурной окраской все лето и яркими маленькими плодами, которые могут провисеть всю зиму.

— Композиция из разноуровневых многолетников, разных по цвету, времени цветения, выигрывает перед «классической» композицией однолетников, к которым мы привыкли в городах. Это не только модно и красиво, но и ближе к естественности. Глаз отдыхает, —считает Анастасия.

Всего в цветниках в парке высадят 35 тысяч 463 многолетних растения. Кроме упомянутых выше, здесь высаживают: кроваво-красную герань, дубравный шалфей, гибридный лилейник, лиатрис колосковый, молочай многоцветковый, щучку дернистую, вейник, полынь, тысячелистик, монарду, стефанандру, спирею японскую, золотистую смородину, блестящий кизильник.

На Стрелке одновременно ведут и другие работы.

Ранее NN.RU писал, что к 1 Мая на Стрелке появится парк. И он будет закрыт для посещения до окончания ЧМ-2018 по футболу. А здесь вы можете посмотреть на проект парка.