Звезды, которые дали детям странные имена (у нас от такой фантазии волосы дыбом)

Гвинет Пэлтроу решила, что идеально будет назвать дочь Эппл, что в переводе на русский — «яблоко». Не то, чтобы актриса — большая фанатка Стива Джобса , просто яблоко — ее любимый фрукт. «Эппл звучало так мило и звонко, что вызывало у меня такие приятные ассоциации», — объясняла Пэлтроу свой выбор. Интересно, ее дочка тоже так думает?

Джессика Симпсон пыталась дать сыну имя со смыслом. Первая часть — Эйс — в переводе означает спортивный, высококлассный, выдающийся и удачливый. А вот со второй вышла промашка. Певица оказалась незнакома со сленгом и назвала мальчика Нат (так представители уличной культуры обозначают мужской половой орган). Страшно представить, каково парню живется с таким именем.

Мун Юнит и Дива Син Маффин (дети Фрэнка Заппы)

Фрэнк Заппа был человеком с очень специфичным чувством юмора. Своих детей музыкант назвал Мун Юнит (Луна Союз — почти как название космического корабля) и Син Маффин (Тощий Пончик — тоже крайне странное имя для ребенка). Объяснять свой выбор музыкант не стал. Кстати, еще одного сына он назвал Ахмедом, в честь своего воображаемого слуги. Думаем, у органов опеки были к нему вопросы.

Как вам женское имя Голубой Плющ? Как по Бейонсе — вполне красивое и не лишенное глубокого смысла. К выбору имен для своих детей певица всегда подходила максимально ответственно, а Блю и вовсе была ее первенцем.

Свое имя девочка получила не случайно: в книге Ребекки Солнит Field Guide to Getting Lost Бейонсе нашла несколько строк о значении голубого цвета и решила, что в этом что-то есть, а вторая часть имени — римская цифра IV — число, с которым у поп-дивы и ее мужа многое связано. Вам тоже кажется, что все слишком сложно?

Пилот Инспектор — это не будущая профессия сына Джейсона Ли (хотя вполне неплохой вариант), а его имя. Молодой отец признался, что дал мальчику такое имя после того, как услышал строчку из песни Grandaddy «Он простак, он дурак, он пилот». Эм… Джейсон, ты уверен, что такая характеристика идеально подходит для твоего сына?