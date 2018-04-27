А грибы под Москвой взяли — и пошли!

— Да не фига там делать сейчас, в лесу, — сказал дядька-таксист, подвозя нас к даче. — Ну какие грибы?! Ни грибов, ни ягод. Бурелом один после этих ветров. Вот разрешат когда хворост забирать, валежник, за бесплатно, тогда и идти надо. А сейчас чего там делать?

— А я пойду и найду, — упрямо выпятила я губу. — Грибы, кстати, всегда в это время начинаются. Всякие сморчки-строчки. Найти — вопрос желания.

— Да ну, ноги бить. Майские праздники — они для шашлыка-машлыка. А в лес надо идти, когда грибов косой — коси. Чтобы сразу — хап-с, набрал, насолил. И закусываешь потом.

— А на природу полюбоваться? — съязвила я. — Или надо обязательно «хап-с», из леса идти с прибытком?

— Конечно, — не сдавался дядька. — Я вот сок собираю березовый. Он знаете, какой? Р-р-раз — и вмиг прошибает. До ядра!

Решив избежать подробностей, что именно сок прошибает вмиг и до какого такого ядра, мы вылезли из такси и побрели домой. А лес призывно качал макушками деревьев на ветру. Будто обещал что-то.

… Я вот иногда думаю — почему мы, люди, так устроены: непременно хотим от природы что-то… «хапс-с». И за собой замечала — ну правда, как собираешься в лес, так обязательно пихаешь в карман пакет — мало ли, что попадется. Такое откровенное потребительство, просто об этом редко задумываешься. Он же ничего взамен не просит, лес, разве что человеческого отношения — не мусорить, не пакостить. Хорошо бы, облегчая ему дыхание, валежник и гниль убирать — «полесничить». Но для этого вроде как должен быть лесник, а у нас под Наро-Фоминском он если и есть, то явно прячется где-то. Или вылезает, говорят, под новый год, чтобы уследить, не рубанет ли какой поганый тать елочку. И подлесок из этих елочек уже такой поднимается, что, по идее, за такое «воровство» не рублем надо наказывать, а спасибо говорить…

У нас с лесом разная ментальность: он готов отдать многое, прося взамен о малом, а мы — забрать все, полагая, что от него не убудет, да еще и сделать гадость какую-то. Находя в чаще пустую пластиковую бутылку из-под колы или, чаще, дешевого пива, тщетно убеждать себя, что бросил ее какой-нибудь кабан. Скорее свинья, но на двух ногах стоящая…

Еще день, и шоссе за дачами взорвется ревом сотен машин, все приедут — май, шашлыки, грядки, а над ними — оглушающие «Ветер с моря дул», «Боже, какой мужчина» или «Не сыпь мне соль на раны». Взметнутся в небо и струйки мангального дыма, одуреешь вскоре от аромата жареного мяса, которого и правда очень хочется. Но я знаю, что почти никто не пойдет в лес — поскольку сейчас из него правда нечего принести. А поэтика наблюдения за тем, как томно и сонно он пробуждается, как начинает зеленеть, меняясь на глазах, куда-то ушла — век потребления даже писателей-натуралистов незаметно вывел за скобки коммерческого, а значит и общественного интереса.

…А в лесу — хорошо. Он еще плачет последними весенними ручейками. В нем цветет сиреневыми облаками волчье лыко — красивое, как все ядовитое, и ядовитое, как многое из красивого. И летают какие-то грузные жуки-бомбовозы, и любовь у бабочек — желтых, как мать-и-мачеха, что таращится с пригорка, и распустилась по краю тропинки сине-розовая медуница, и лесная фиалка издалека похожа на кусочек упавшего в траву неба.

А вот и награда за поход: молодой желто-золотистый строчок, сморщенный, как кулак старика, головокружительно ароматный, яркий. Прости, лес, но и я — потребитель: возьму! Потому что первые грибы — это лесное чудо и дар великий, и грех его не принять с благодарностью. Но заодно подберу в пакет, что лежит в кармане, брошенный кем-то мусор. От меня не убудет, не велик труд, но хоть какая-то благодарность…

Словом, итог — грибы пошли. Не толпой пока, но — пошли! И от этого поиска, медуницы и совершенно уникального лесного воздуха радости больше, чем от пятого литра пива на крыльце и мяса с кетчупом. Честное слово. Не верите — проверьте.