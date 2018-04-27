Наводим порядок в доме: 10 полезных идей и приспособлений

1. Порядок на столе

Эксперты сходятся во мнении, что производительность напрямую зависит от правильной организации рабочего пространства и порядка на столе. Например, они советуют хранить канцелярские принадлежности в одной подставке, чтобы каждый раз не тратить время на поиски того или иного предмета.

Переносная подставка Фьелла для удобного хранения канцелярских принадлежностей (499 руб.). Фото: ИКЕА

Деревянный органайзер для рабочего стола Architect (5 тыс. руб.). Фото: Normann Copenhagen

многофункциональная полка с практичными контейнерами и крючками из окрашенного дерева (31 тыс. руб.). Фото: Ferm Living

2. Хранение украшений

Стильные органайзеры и шкатулки для бижутерии способны не только обеспечить бережное хранение дамских «сокровищ», но и стать оригинальным украшением туалетного столика. Особенно привлекательно выглядят держатели в форме деревьев, на веточках которых «растут» ювелирные украшения.

Держатель Cora с поддоном у основания (1700 руб.). Фото: Koziol

Пласти­ковое дерево PI:P для хранения бижутерии (1850 руб.). Фото: Koziol

Шкатулка Juliette со стеклянной крышкой (14 500 руб.). Фото: Crate and Barrel

3. Специальные вешалки

Системы хранения с отверстиями для развески шарфов помогут избежать беспорядка, а также существенно облегчат выбор собранных в одном месте аксессуаров. Наиболее удобны органайзеры, которые можно повесить на перекладину внутри гардероба и тем самым сэкономить место.

Функциональный органайзер для шарфов Boho Dress можно повесить в шкаф или на стену (890 руб.). Фото: Umbra

Напольный манекен Audrey (5650 руб.). Фото: Umbra

Элегантная вешалка для шарфов Loopdeloop из металла с латунным покрытием (690 руб.). Фото: Umbra

Многофункциональный органайзер Estique для хранения платков, сумок и ремней, включая восемь крючков с дере— вянным наконечником (1150 руб.). Фото: Umbra

4. Хранение под кроватью

Запасные одеяла, подушки и постельные принадлежности лучше всего располагать в зоне быстрого доступа, но не на виду. Отличным решением станут интегрированные или отдельные выдвижные ящики под кроватью. Последние должны быть оборудованы крышкой для защиты от пыли.

Свободное пространство под спальным ложем можно также задействовать для хранения коробок с обувью, литературы для чтения перед сном или временно неиспользуемых чемоданов.

Кровать Хемнэс с выдвижными ящиками для хранения постельных принадлежностей (27 999 руб.). Фото: ИКЕА

5. Хранение велосипеда

Для сезонного хранения двухколёсного друга в домашних условиях можно задействовать любую свободную вертикальную плоскость. Средство уличного передвижения крепится на специальном подвесе параллельно стене так, чтобы колёсами не дотрагиваться до её поверхности.

Держатель для велосипеда Trophy: Bull в виде силуэта головы быка из гнутой стали с мягким покры­тием. Выпускается в жёлтом и красном цвете (5600 руб.). Фото: Outline Works

Велосипедный подвес Rene с каркасом из древесины ясеня и текстильным слингом (дизайн — Tomoko Azumi) (12 600 руб.). Фото: The Collection

6. Органайзеры для ключей

Чтобы не метаться по квартире в поисках пропавших ключей, воспользуйтесь таким простым и полезным аксессуаром, как ключница. Во-первых, она станет маркером конкретного места, где отпирающие приспособления легко найти, во-вторых, это оригинальный элемент декора входной зоны.

Необходимо не только выделить ключам определённое место в прихожей, но и маркировать их принадлежность с помощью брелоков разного цвета или формы.

Настенный держатель для ключей Union Jack в виде виниловой пластинки (1 тыс. руб.). Фото: Monsterzeug

Подставка для хранения ключей Vercors (3100 руб.). Фото: Reine Mere

Изделие Elephant в виде домика для ключей с брелоками (950 руб.). Фото: Qualy

Модель в форме ключа с 6 крючками (1099 руб.). Фото: La Redoute

7. Органайзеры для ванной

Главная задача на территории ванной — рационально упорядочить внушительное количество банных принадлежностей. Подспорьем в этом деле станут подвесные карманы и корзины для хранения мелочей, а также полки-органайзеры для размещения средств личной гигиены в мокрой зоне.

Набор из двух вязанных вручную корзин Нордрэна (499 руб.). Фото: ИКЕА

Подвесные карманы с нумерацией (2 тыс. руб.). Фото: House Doctor

Органайзер для душа Barrel с двумя полками для хранения банных принадлежностей (3650 руб.). Фото: Umbra

8. Органайзеры для гаджетов

Специальные органайзеры помогут решить проблему видимости проводов, нарушающих общую эстетику помещения. Такие контейнеры способны вместить не только удлинители и кабели от зарядных устройств для гаджетов, но и электронное оборудование (Wi-Fi-маршрутизаторы и т. д.).

Органайзер для проводов Cable factory в виде трансформаторной станции (1200 руб.). Фото: Doiy

Полезный бокс для хранения кабелей CableBox из огнестойкого пластика (4990 руб.). Фото: Bosign

Ящик для зарядки гаджетов Charge-box со стальным корпусом (6 тыс. руб.). Фото: Konstantin Slawinski

9. Хранение журналов

Временным пристанищем для свежего «глянца» станут журнальницы, которые лучше всего расположить неподалёку от места для чтения в гостиной или спальне. Самые модные сегодня держатели, которые бывают напольными, настенными и настольными, отличаются минималистичным дизайном.

Графичный накопитель Zina для журналов может быть размещён на полу, столе или прикреплён к стене (2100 руб.). Фото: Umbra

Элегантная журнальница Curva из металла, окрашенного в оттенок латуни (14 500 руб.). Фото: AYTM

Переносной контейнер Analog с двумя секциями для хранения печатных изданий (6500 руб.). Фото: Normann Copenhagn

Журнальница Herman c металлическим каркасом и тканевым держателем (6 тыс. руб.). Фото: Ferm Living

Стойка для периодики Float (3960 руб.). Фото: J-me 10. Гардероб на колёсах

Компактные передвижные конструкции для размещения сезонной одежды — отличная альтернатива гардеробной в условиях маленькой квартиры. Для хранения обуви следует обзавестись коробками с прозрачным окошком либо сопроводить их ярлыком с указанием содержимого.

Напольная вешалка Ригга (1499 руб.), модуль для хранения одежды (799 руб.) и коробки для обуви Cкубб (649 руб.). Фото: ИКЕА