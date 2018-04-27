Зловещие снимки, которые рассказывают леденящие душу истории

Убийство Регины Кей Уолтерс

14-летнюю Регину сфотографировал ее же убийца. В своем фургоне он оборудовал камеру пыток, и перед тем, как сделать фото, заставил девушку надеть платье и туфли на каблуках. Тайлер Хэдли

17-летний парень (справа на фото) захотел повеселиться с друзьями в своем доме, но ему мешали родители, поэтому он до смерти забил их молотком. Затем Тайлер спрятал тела, прибрался и устроил вечеринку. «Самое красивое самоубийство»

Эта девушка покончила с жизнью, спрыгнув с небоскреба. Около места происшествия оказался фотограф, который и сделал снимок, получивший название «Самое красивое самоубийство». Перед совершением прыжка Эвелин рассталась с женихом и в предсмертной записке написала, что ему будет лучше без нее, ведь она никогда не стала бы хорошей женой. Трэвис Александр

Это последняя фотография Трэвиса. Ее сделала его девушка Джоди Ариас. Она пришла к парню домой, где они немного подурачились, а через 5 дней тело молодого человека с 27-ю колотыми ранами, перерезанным горлом и пулей в голове нашли в ванной. Культ «Небесных врат»

В 1997 году 39 членов культа «Небесных врат» совершили массовое самоубийство, так как верили, что после смерти их души полетят на комету Хейла-Боппа. Основатель культа убедил этих людей, что скоро Земля будет зачищена инопланетянами, и самоубийство — это единственный способ спастись от предстоящего ужаса. Бланш Монье

Эту женщину 24 года держали в заточении. Она жила среди своих испражнений и все это время ни разу не видела солнечного света. Рейнальдо Дагса

Филиппинский политик Рейнальдо Дагса делал фото своей семьи, и в кадр попал его убийца. «Храм народов»

Это движение было организовано американским проповедником, который стал инициатором и организатором самого массового самоубийства в истории человечества. В тот день одновременно отравились цианидом 918 последователей культа. Фото стены в газовой камере Освенцима