Ещё
Писатель Инин рассказал о любимых блюдах Якубовича и других артистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Писатель Инин рассказал о любимых блюдах Якубовича и других артистов 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня гостем передачи «Смак» с Иваном Ургантом стал известный писатель, драматург и сценарист Аркадий Инин. Он не в первый раз появился на этой передаче. Однако скоро ему исполнится 80 лет и перед юбилеем артист решил снова поговорить с Ургантом и приготовить вкусное блюдо. На этот раз он приготовил хачапури и свинину по-мексикански. Телеведущий помогал гостью, а также много шутил во время беседы.
Инин рассказал, где раньше он встречался со своими коллегами и друзьями. Писатель отметил, что до 30 лет жил в Харькове, поэтому обычно все посиделки были домашними. «У нас есть круг друзей — Юра Волович, Леонид Якубович, Миша Мишин и конечно всегда был Аркадий Арканов. Ели мы разное. Не в смысле разнообразно, а разное — одно ел я, а все другое ели нормальные люди. Они ели все: икру, морепродукты… А я ничего из этого не ем. Я ем колбасу, яичницу и пельмени», — пояснил Аркадий Яковлевич.
Ургант восхитился писателем, который сейчас находится в превосходной форме, хотя питается достаточно калорийной пищей. «Я хочу поцеловать вам руку», — выпалил телеведущий и стал перечислять достоинства Инина. Гость продолжил делиться своими воспоминаниями. Однажды ему пришлось побывать с кинематографистами во Вьетнами. Там снова писателю удалось выделиться. Всем предложили разделать рыбу, а ему достался кусок стейка.
Ургант и Инин / фото: кадр из передачи
Teleprogramma.pro: последние новости
«Ждем маленького Овечкина»: младшую дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью «После сорока мы уже не нужны»: Екатерина Климова высказалась о своем возрасте Анна Ардова рассказала, за что любила Старыгина
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях28
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег2
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива10
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»11
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение