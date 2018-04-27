Писатель Инин рассказал о любимых блюдах Якубовича и других артистов

Сегодня гостем передачи «Смак» с Иваном Ургантом стал известный писатель, драматург и сценарист Аркадий Инин . Он не в первый раз появился на этой передаче. Однако скоро ему исполнится 80 лет и перед юбилеем артист решил снова поговорить с Ургантом и приготовить вкусное блюдо. На этот раз он приготовил хачапури и свинину по-мексикански. Телеведущий помогал гостью, а также много шутил во время беседы.

Инин рассказал, где раньше он встречался со своими коллегами и друзьями. Писатель отметил, что до 30 лет жил в Харькове, поэтому обычно все посиделки были домашними. «У нас есть круг друзей — Юра Волович, Леонид Якубович , Миша Мишин и конечно всегда был Аркадий Арканов . Ели мы разное. Не в смысле разнообразно, а разное — одно ел я, а все другое ели нормальные люди. Они ели все: икру, морепродукты… А я ничего из этого не ем. Я ем колбасу, яичницу и пельмени», — пояснил Аркадий Яковлевич.

Ургант восхитился писателем, который сейчас находится в превосходной форме, хотя питается достаточно калорийной пищей. «Я хочу поцеловать вам руку», — выпалил телеведущий и стал перечислять достоинства Инина. Гость продолжил делиться своими воспоминаниями. Однажды ему пришлось побывать с кинематографистами во Вьетнами. Там снова писателю удалось выделиться. Всем предложили разделать рыбу, а ему достался кусок стейка.

Ургант и Инин / фото: кадр из передачи