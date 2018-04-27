Эксперты отказались регистрировать пивной бренд «Свежая головушка»

Роспатент разработал документ о требованиях к названиям и изображениям, которые могут использовать предприниматели Регистрировать в качестве брендов слова «примус», «граммофон» и «халява» планирует запретить Роспатент. Кроме того, бизнесменам не удастся сделать своим брендом треугольник или картинку с изображением вилки и ножа. Об этом говорится в проекте, разработанном в ведомстве.

В документе перечислены слова и фразы, которым никогда не суждено оказаться на этикетках и в рекламных роликах. В первую очередь это выражения, способные вызвать чувство неприязни или отвращения, в черный список, например, попали такие словечки, как «ирод» и «мразь». Также чиновникам рекомендовано отправлять на доработку такие шедевры рекламщиков, которые создают у покупателей неправильные ассоциации. В качестве примера Роспатент приводит несостоявшиеся бренды водки и пива «Свежая головушка» и «Долгожитель». По мнению авторов документа, из-за таких названий потребитель может решить, что алкоголь — залог здоровья. Более того, не получится запатентовать водку «Исповедальная» из-за ассоциаций горячительного напитка с религией. Еще в стоп-лист патентного ведомства попали «ёшкин кот» и «халява». Такие названия, по мнению чиновников, противоречат нормам морали. Кроме того, как сказано в проекте, не должны становиться брендами слишком простые графические картинки: изображение круга, квадрата и других геометрических фигур. Наконец, в регистрации будет отказано бизнесмену, который попытается присвоить изображение чаши со змеей и вилки с ножом. Подобные рисунки, как поясняют в ведомстве, для простого потребителя ассоциируются с любыми аптеками и общепитом. А значит не позволят индивидуализировать конкретный товар или услугу.