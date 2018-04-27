7 раз, когда звёзды пытались приударить за коллегами, но что-то шло не так

Криса Рока отшила Рианна Я думал про себя: «Эй, я сейчас свободен. Дай мне шанс». А она смотрела на меня так, как будто я какой-то её дальний родственник. Она вообще не воспринимала меня как сексуальный объект…

Дрейк получил отказ от Ники Минаж Я подошёл к ней примерно с такими словами: «Ты голодна?». А она такая: «Да, я бы перекусила». Тогда я пришёл к ней с едой, она взяла её и захлопнула дверь прямо перед моим носом! Я всегда её очень любил, а она всегда смотрела на меня так, как будто я её младший брат.

Фотография: Legion-Media Дрейк и Ники Минаж

У Джулианны Хаф не получилось с Дэниелом Рэдклиффом Я была влюблена в Рэдклиффа. Я написала ему любовное письмо в честь Дня святого Валентина. Но ответа я не получила. Сейчас мне очень стыдно. Теперь, когда я вижу его на мероприятиях, я поворачиваюсь и бегу в другую сторону.

Фотография: Legion-Media Джулианна Хаф, Дэниел Рэдклифф

Найл Хоран хотел приударить за Кэти Перри Я видела Найла постоянно возле себя, он пытался узнать мой номер, возможно, даже флиртовал со мной, но я говорила ему: «Я могу быть твоей нянькой. Я как твоя мама».

Фотография: Legion-Media Кэти Перри и Найл Хоран

Хоран же не считает девятилетнюю разницу в возрасте огромной: «Она так говорит, как будто ей 55 лет. Она не настолько старше меня». Джастин Бибер думал об отношениях с Дженнифер Лоуренс В 2015 году во время интервью Бибер сказал, что Лоуренс «сексуальная, невероятная, привлекательная». Когда у актрисы спросили, есть ли шансы у певца, она ответила: «Я точно скажу ему нет».

Фотография: Legion-Media Джастин Бибер

Бедного Джастина Бибера отвергла и Рианна «Дашь мне свой номер?», — обратился Бибер к Рианне. В ответ услышал твёрдое «нет» с пояснением, что он слишком маленький.

Гарри Стайлза отшила Линдси Лохан Однажды Гарри постучался в дверь моего гостиничного номера в полночь. Я не знала, что это был он. Я сказала, что он симпатичный и спросила, чем я могу быть ему полезной. Он ответил, что его послали ко мне его приятели. Когда он постучался, я уже спала. Поэтому я просто сказала, что мне пора в кровать.

Фотография: Legion-Media Гарри Стайлз, Линдси Лохан