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Вкусно и полезно. В Архангельске начали производить «Птичье молоко» с агар-агар
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Вкусно и полезно. В Архангельске начали производить «Птичье молоко» с агар-агар 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Архангельский опытный водорослевый комбинат в партнерстве с производственной компанией «Архангельскхлеб» запустил новый, уникальный продукт — конфеты «Птичье молоко» на основе агар-агар. Первые партии полезных и здоровых сладостей уже поступили на прилавки города.
Смесь полисахаридов агар-агар извлекают из водоросли анфельции Белого моря. В нем содержится магний, калий, железо, марганец, кальций, йод, а также большое количество клетчатки, — сообщает пресс-служба Архангельского опытного водорослевого комбината.
«Мы и наш постоянный партнер «Архангельскхлеб» уже давно используем агар-агар в продукции, в частности, при производстве трехслойного мармелада, а теперь с различными вкусовыми добавками: северный ягоды (морошка, клюква, черника, брусника), малина и другие. Получили положительную обратную связь от покупателей, более того, этот продукт высоко оценил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, когда был в Архангельске с рабочим визитом. Поэтому решили дополнить линейку продукции натуральным, вкуснейшим «воздушным лакомством», — отметил исполнительный директор водорослевого комбината Алексей Коротенков.
Он добавил, что в ближайшее время конфеты появятся в розничных отделах комбината в Санкт-Петербурге, Москве, Котласе, Володе, Череповце и Мурманске.
Напомним, в начале весны комбинат запустил новый продукт из беломорской ламинарии — подсластитель. Основными его составляющими стали маннит и обычная глюкоза. Преимущество маннита в том, что использование его в качестве подслащивающего средства не требует для его усвоения выделения организмом инсулина. Маннит повышает уровень глюкозы в крови в меньшей степени, чем сахароза. При этом вещество не входит в список активных аллергенов и его применение разрешено органами здравоохранения всех стран.
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