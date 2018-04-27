Милонов нашел плюсы у декриминализации побоев

После вступления в силу закона о декриминализации побоев в Москве увеличилось количество жалоб о домашнем насилии. Кроме того, по словам уполномоченной по правам человека Татьяны Потяевой, участились случаи бытового насилия в отношении пожилых людей. Но по мнению депутата Виталия Милонова , поддерживающего принятие закона, в этом большой плюс — все перестают бояться об этом говорить.

Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки. И получить от жены сковородкой по башке — это абсолютно нормально. Если люди обращаются — значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой. Мелкие «военные действия» внутри семьи государство предпочитает не усугублять, ведь можно друг друга простить.