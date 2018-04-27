Милонов нашел плюсы у декриминализации побоев 

После вступления в силу закона о декриминализации побоев в Москве увеличилось количество жалоб о домашнем насилии. Кроме того, по словам уполномоченной по правам человека Татьяны Потяевой, участились случаи бытового насилия в отношении пожилых людей. Но по мнению депутата Виталия Милонова, поддерживающего принятие закона, в этом большой плюс — все перестают бояться об этом говорить.
Я не знаю ни одной семейной пары, которая друг с другом не вступала бы в какие-то стычки. И получить от жены сковородкой по башке — это абсолютно нормально. Если люди обращаются — значит, они не боятся об этом говорить. Это перестало быть стыдной темой. Мелкие «военные действия» внутри семьи государство предпочитает не усугублять, ведь можно друг друга простить.
Виталий Милонов не учитывает, что декриминализация подвергает серьезной опасности как потенциальных, так и реальных жертв домашнего насилия. Закон не является основной причиной для нападения, но с его принятием государство показало, что отказывается поддерживать людей, попавших в сложную ситуацию. Кроме того, вызывает серьезные сомнения в адекватности тот факт, что депутат Государственной Думы считает нормальным удар сковородкой по голове. Если продолжить его логику, то можно придти к выводу о том, что стоит не наказывать за убийства, чтобы люди не боялись это обсуждать. В то же самое время заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей Оксана Пушкина отстаивает пересмотр законопроекта «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ». Впервые законопроект был внесен на рассмотрение в 2003 году и принят только в первом чтении. Предполагается, что спустя 15 лет после официальной инаугурации президента РФ его пересмотрят еще раз.