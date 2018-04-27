Тренер Холли Берри высказался о её фигуре

51-летняя актриса Холли Берри находится в прекрасной физической форме: она может дать фору 20-летним моделям. По словам её тренера Питера Ли Томаса, он не поверил в возраст своей клиентке, когда впервые её увидел.

Я понятия не имел, сколько ей лет, когда встретил её. Никогда не смотрел или не интересовался этим, а когда узнал, то был абсолютно ошеломлен, потому что у нее тело 25-летней, — рассказал Питер.

Холли Берри

Томас работает с артисткой более двух лет и хвалит ее приверженность к здоровому образц жизни и регулярным занятиям спортом. А сама Холли называет его своим «секретным оружием», благодаря которому она находится в «лучшей форме» в своей жизни.

Также Питер Ли Томас отметил, что если бы Холли не была актрисой, то смогла бы стать успешной профессиональной спортсменкой.

Она не боится узнавать новое, экспериментировать и рисковать, когда дело доходит до фитнеса, потому что она понимает, что для того, чтобы развиваться и расти, ей придется делать вещи, которые обычно даются с трудом, — сказал тренер.

Холли Берри пропогандирует здоровый образ жизни в Сети. Она ведет еженедельную пятничную рубрику в Instagram #FitnessFriday, где говорит о важности конкретного вида тренировок, рассказывает о любимых упражнениях и личных фитнес-экспериментах.