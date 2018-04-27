Мысли материальны: как сделать так, чтобы мечты сбывались?

Каждый из нас слышал, что мысль материальна. Но есть один важный нюанс, который практически всегда остается без внимания: мысль может быть материальна. Она имеет потенциал для реализации, но просто мыслить недостаточно. Что и куда стоит материлизовать — рассказывает колумнист BeautyHack Ольга Белоусова.

С утра до вечера в наших головах целый рой часто разнокалиберных по интенсивности и направленности мыслей, «забивающих» чистоту восприятия, внимания и осознанности в моменте. В таком хаосе сложно сконцентрироваться на чем-то более-менее важном. Мы «скачем» от одного объекта внимания к другому, и ни на чем, по сути, не задерживаемся более, чем на пару мгновений. Вы можете провести такой эксперимент: в течение пяти минут учитывать любую мысль, приходящую в ваше сознание. Вы будете удивлены, сколько хлама мельница нашего ума перемалывает за этот короткий промежуток времени. Поэтому естественно, все желания, спонтанно продиктованные нашим эго, могут просто не пробиться сквозь эту плотную вечно шумящую завесу мыслеформ.

Некоторые отличные идеи тоже часто теряются. А так хочется, чтобы сачок был полон ими. Так что первое условие для материализации лучших из мыслей — это чистота ума.

Здесь абсолютно конструктивным может быть только действие с конкретным волевым усилием. Это значит проверить содержание ума на наличие тех мыслей, которые провоцируют вас ходить по кругу, вокруг да около, в общем, как не назови, не ведут вас вперед. Мало того, они тяжелые и создают ощущение бесперспективности. Их сразу прочь. Для самостоятельной работы такой метод точно не повредит. А всякие неосознанные мотивы, проекции и тому подобное лучше разбирать на приеме у психолога, чтобы поле работы над собой случайно не превратилось в минное.

Итак, пространство для конструктива освободилось, что дальше? Оставшиеся идеи и цели тестируем на уровень простоты и адекватности. Почему так важна простота. Реализация таких мыслей сродни кораблю, плавно рассекающему морскую гладь. Его форма создана для того, чтобы плавание было максимально естественным. Квадрат, к примеру, может держаться на поверхности, но слишком велика площадь первичного соприкосновения с водой, а значит, велико сопротивление. Он-то поплывет, но медленно и нелепо.

Почему важна адекватность. Чтоб отлично стартануть, необходимо точно осознать свои возможности и ресурсы. И наконец развеять миф о постановке исключительно высоких целей. На начальном этапе задача должна быть простой, короткой по продолжительности и обязательно средне-высокого уровня. Это чтоб не убить свою мотивацию сразу же.

Идем дальше. И тут вырастает вопрос о свободе и границах желаемого. «На что я могу претендовать?», «Могу ли я себе позволить хотеть этого?» — очень актуальные вопросы, когда речь идет о реализации сокровенных и по-настоящему истинных желаний. Если вы ощутили адекватность, произнесли желаемое вслух, а оно не показалось вам сумасшедшим и не нарушает уголовный кодекс, значит ответ — смелое «да!». Дробите цель на маленькие шажки и процесс станет реальным.

Для тех, кто не знает, чего хочет в жизни, ситуация складывается немного другим образом. Обратите внимание, похоже, вы плохо ощущаете потребности своего тела. Может быть, вы настолько заняты или поглощены чем-то, что где-то поздним вечером осознаете, что, оказывается, забыли пообедать.

Это означает одно: вы слишком растворились в чем-то. А правило такое: погружайся, но выныривай.

Всем знакома идея пирамиды Маслоу, которая гласит, что удовлетворенные физиологические потребности освобождают пространство для формирования потребностей более высокого уровня. Так что заботьтесь о своем теле, прислушивайтесь к нему. Тело не обманывает.

История про тех, кто хочет слишком многого. Противоположности всегда находятся ближе, чем мы думаем, поэтому если вам кажется, что у вас огромное количество желаний, поймите, на самом деле вы не знаете, чего хотите по-настоящему. А инструкция, как со всем этим быть, остается прежней и максимально простой: спросите свое тело, чего оно хочет сейчас. И дайте ему это.

Еще один важный момент. Даже после соблюдения всех правил, освобождения и четкого осознания своих мыслей, попробуйте оставить идею, что теперь все точно должно осуществиться. Прямо сейчас позвольте желаемому быть свободным, отпустите стремление контролировать происходящее, откажитесь от привязки к результату. Несмотря ни на что, все необходимое обязательно произойдет. Здесь речь скорее о том, чтобы в голове наконец стало яснее, чтоб сам процесс стал более приятным, события плавными, а осознания естественными.

Так что в следующий раз, услышав выражение «мысль материальна», добавьте «имеет возможность быть такой». После этого можете считать, что кнопка запуска на борту корабля «Цель-Результат» нажата. Поехали!

Текст: Ольга Белоусова