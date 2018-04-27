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Пока ты спал: топ новостей за неделю 20 — 27 апреля одной строкой
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Пока ты спал: топ новостей за неделю 20 — 27 апреля одной строкой 

Peopletalk 29 минут назад
Фото: Peopletalk
На этой неделе произошло много интересных событий. А если ты все пропустил, то читай этот материал!
Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз  У Кейт (36) и Уильяма (35) родился замечательный сын Луи Артур Чарльз.
Канье признался в любви к Трампу и опиуму
Рэпер Канье уэст (40) шокировал фанатов серией неожиданных признаний.
Кэти Перри помолвлена
Перри (33) и Орландо Блум (41) наконец-то узаконят свои отношения.
Лионель Месси снова обошел Криштиану Роналду
В войне за звание самого высокооплачиваемого футболиста мира, победу одержал Месси (30).
Умер диджей Avicii
Шведский музыкант скончался 20 апреля в возрасте 28 лет.
Завершился пятый сезон «Голос. Дети»
За звание лучшего голоса страны боролись: Анастасия Гладилина (13), София Федорова (10) и Рутгер Гарехт (11).
Кендалл Дженнер: вид сзади
Кендалл Дженнер (22) показала подписчикам свое самое аппетитное место.
Даша Клюкина попала в ДТП  Фаворитка шоу «Холостяк» Дарья Клюкина (23) попала в аварию.
Над Меланией Трамп снова все смеются
Мелания Трамп (48) насмешила своих поклонников… шляпой.
Холмс и Ватсон поссорились
Бенедикт Камбербэтч (41) назвал коллегу по «Шерлоку» жалким.
Даша Клюкина может покинуть проект «Холостяк»
Даша Клюкина (23) подорвала доверие Егора Крида (23) и теперь неизвестно останется ли она в проекте.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/poka-ty-spal-top-novostej-za-nedelyu-20-27-aprelya-odnoj-strokoj/
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