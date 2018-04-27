Пока ты спал: топ новостей за неделю 20 — 27 апреля одной строкой

На этой неделе произошло много интересных событий. А если ты все пропустил, то читай этот материал!

Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз У Кейт (36) и Уильяма (35) родился замечательный сын Луи Артур Чарльз.

Канье признался в любви к Трампу и опиуму

Рэпер Канье уэст (40) шокировал фанатов серией неожиданных признаний.

Кэти Перри помолвлена

Перри (33) и Орландо Блум (41) наконец-то узаконят свои отношения.

В войне за звание самого высокооплачиваемого футболиста мира, победу одержал Месси (30).

Умер диджей Avicii

Шведский музыкант скончался 20 апреля в возрасте 28 лет.

Завершился пятый сезон «Голос. Дети»

За звание лучшего голоса страны боролись: Анастасия Гладилина (13), София Федорова (10) и Рутгер Гарехт (11).

Кендалл Дженнер (22) показала подписчикам свое самое аппетитное место.

Даша Клюкина попала в ДТП Фаворитка шоу «Холостяк» Дарья Клюкина (23) попала в аварию.

Над Меланией Трамп снова все смеются

Мелания Трамп (48) насмешила своих поклонников… шляпой.

Холмс и Ватсон поссорились

Даша Клюкина может покинуть проект «Холостяк»

Даша Клюкина (23) подорвала доверие Егора Крида (23) и теперь неизвестно останется ли она в проекте.

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