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Кореянка умудрилась сходить на свидание с 200 мужчинами за 2 года и вызвала шквал негодования
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Кореянка умудрилась сходить на свидание с 200 мужчинами за 2 года и вызвала шквал негодования 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
О своих похождениях женщина рассказала в эфире популярного южнокорейского телешоу Mars People XFile. На вопрос зачем свиданий было так много, женщина ответила, что это было исключительно для корыстных целей.
В своем интервью Хан Мирим рассказала, что она иногда расставалась с мужчинами в тот же день, просто потому, что они хотели разбить счет в ресторанах или просто были не готовы делать подарки.
Кстати о подарках. По итогам двух лет незадачливые кавалеры потратили на Мирим около 1 миллиона вон (92 000 долларов) в виде презентов. Это были совершенно разные вещи: украшения, гаджеты и даже одежда. Не беря в расчет счета ресторанов, конечно.
Последнее из свиданий уже проходило инкогнито уже в рамках телешоу. Своему визави Мирим начала жаловаться на высокий счет за мобильный, который в итоге кавалер предложил оплатить.
Как вы можете себе представить, подобный подход к свиданиям вызвал шквал комментариев от зрителей телешоу. Некоторые даже не поленились найти Мирим в соцсетях, чтобы оставить на стене лучи ненависти. В ответ на нападки девушка не нашла ничего лучше, как обвинить продюсеров телешоу, которые дали мол необходимые установки молодому человеку. В итоге в поисках славы девушка действительно прославилась. Правда, теперь ей придется поискать простофиль-ухажеров, ведь теперь ее знает вся Южная Корея.
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