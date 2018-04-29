Кореянка умудрилась сходить на свидание с 200 мужчинами за 2 года и вызвала шквал негодования

О своих похождениях женщина рассказала в эфире популярного южнокорейского телешоу Mars People XFile. На вопрос зачем свиданий было так много, женщина ответила, что это было исключительно для корыстных целей.

В своем интервью Хан Мирим рассказала, что она иногда расставалась с мужчинами в тот же день, просто потому, что они хотели разбить счет в ресторанах или просто были не готовы делать подарки.

Кстати о подарках. По итогам двух лет незадачливые кавалеры потратили на Мирим около 1 миллиона вон (92 000 долларов) в виде презентов. Это были совершенно разные вещи: украшения, гаджеты и даже одежда. Не беря в расчет счета ресторанов, конечно.

Последнее из свиданий уже проходило инкогнито уже в рамках телешоу. Своему визави Мирим начала жаловаться на высокий счет за мобильный, который в итоге кавалер предложил оплатить.

Как вы можете себе представить, подобный подход к свиданиям вызвал шквал комментариев от зрителей телешоу. Некоторые даже не поленились найти Мирим в соцсетях, чтобы оставить на стене лучи ненависти. В ответ на нападки девушка не нашла ничего лучше, как обвинить продюсеров телешоу, которые дали мол необходимые установки молодому человеку. В итоге в поисках славы девушка действительно прославилась. Правда, теперь ей придется поискать простофиль-ухажеров, ведь теперь ее знает вся Южная Корея.