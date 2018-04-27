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Юлия Ковальчук показала своих партнеров
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Юлия Ковальчук показала своих партнеров 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица и популярная ведущая Юлия Ковальчук опубликовала в Инстаграме подборку совместных фотографий со звездными мужчинами.
Ковальчук достаточно часто приглашают в качестве ведущей торжественных мероприятий и премий, именно поэтому девушке за долгие годы удалось поработать с самыми талантливыми коллегами по цеху. Кроме того, Юлия — частый гость на тематических мероприятиях и презентациях, где ей удается пообщаться со звездами мировой величины и сделать совместные фото.
"Почему мальчики думают, что девочки не считают партнёров. Листайте и голосуйте, с кем я смотрюсь симпатичней! Это смешной опрос, знаете, как в дурацких тестах на совместимость", — пошутила певица. На фото Ковальчук появляется в компании медийных персон, таких, как: Иван Ургант, Роберт Де Ниро, Александр Рева, Тимур Родригез, Игор Верник, Александр Олешко, Владимир Березин.
Поклонники отметили, что наиболее органично выглядит пара Ковальчук-Ургант, а также восхитились умением девушки перевоплощаться в разные образы, меняя наряды, прически и макияж.
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