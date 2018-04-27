Юлия Ковальчук показала своих партнеров

Певица и популярная ведущая Юлия Ковальчук опубликовала в Инстаграме подборку совместных фотографий со звездными мужчинами.

Ковальчук достаточно часто приглашают в качестве ведущей торжественных мероприятий и премий, именно поэтому девушке за долгие годы удалось поработать с самыми талантливыми коллегами по цеху. Кроме того, Юлия — частый гость на тематических мероприятиях и презентациях, где ей удается пообщаться со звездами мировой величины и сделать совместные фото.

Поклонники отметили, что наиболее органично выглядит пара Ковальчук-Ургант, а также восхитились умением девушки перевоплощаться в разные образы, меняя наряды, прически и макияж.