Кибербордели завоевывают мир: путаны-андроиды подходят к делу с интеллектом

По Москве бродят слухи, что к нам в скором времени могут пожаловать «бабы резиновые» — роботы-андроиды из медицинского силикона с искусственным интеллектом для удовлетворения секс-потребностей населения. Оказавшись в Европе, корреспондент «КВ» решил проверить страшное предсказание депутата Петрова, полагающего, что киберпроституция идет в Россию и скоро вытеснит «живых» путан, и заглянул в кибербордель, чтобы своими глазами увидеть силиконовых чаровниц и понять, по силам ли им с вытеснить живых и душевных ночных бабочек?

Заведение расположено в небольшом «бутик-отеле» на тихой улочке: в штате киберборделя 40 роботов-андроидов для сексуального удовлетворения — 30 девочек и 10 парней. Все с впечатляющими размерами вторичных половых признаков, но с интеллектом (тоже искусственным) только пятеро — две девочки и три мальчика. По словам «папки», который у торговцев кибертелом вместо бордельной «мамки», от девочек интеллект клиенты требуют реже. А вот расценки у силиконовых тружеников панели такие же, как у живых. Лубриканты входят в стоимость, номер в отеле и доставка на вечеринки оплачиваются отдельно.

— Наши женщины — намного полезнее и приятнее настоящих! — уверен «папка кибердевочек». — Они нагреваются до температуры человеческого тела, легко фиксируются в удобной для вас позе, обладают мимикой, выражающей удовольствие, и умеют издавать звуки наслаждения. никогда не набирают вес и не повышают голос. Девочки с интеллектом узнают постоянного пользователя, запоминают его любимые позы и умеют кратко отвечать на вопросы по существу. В отличие от живых женщин, на них можно сексуально воспитываться и тренироваться в искусстве любви. К тому же, к андроидам прилагаются VR-очки, что делает ощущения незабываемыми. Номера в отеле оборудованы интерактивной видеосвязью, где клиенту, при желании, расскажут про эрогенные зоны женщины и покажут стимулирующие фильмы.

Силиконовые девушки и впрямь не хуже настоящих — такие же красивые, рельефные, губастые, душистые, приятные на ощупь и многоразовые. У каждой — четыре отверстия, отец заведения называет их «технологическими» — оральное, анальное, вагинальное и отоларингологическое (ухо). Таким образом, разговорное выражение «дать в ухо» приобретает несколько иной смысл, с оттенком сексуальной свободы выбора.

— А насколько ваши девушки безопасны? Они же многоразового использования!

— После каждого употребления наша девушка проходит санитарно-гигиеническую обработку специальным дезинфицирующим раствором через каждое из четырех отверстий в течение 40 минут. Вы уж меня простите, но не каждая живая женщина проходит такую дезинфекцию после полового акта.

Мужчины — как дети, им постоянно подавай новую игрушку, новые сексуальные ощущения. А кибербабочки различаются размером груди, оттенком кожи, разрезом глаз (есть европейский, есть азиатский), одинаковый у них только вес — 40 кг, чтобы клиенту было удобно ее перемещать, а еще технологические отверстия у всех одинаковые по радиусу и с подогревом. Можно отдать дань моде — заказать себе «анимешку» или эльфа из любимого фэнтези: в Америке уже работает синяя «аватарка» с хвостом, я ее тоже заказал. Российские бизнесмены, насколько мне известно, тоже вели переговоры о закупке секс-андроидов.

Интересно, смогут ли они у нас прижиться? Все-таки хваленая русская душа требует чего-то большего, нежели искусственный подогрев и интеллект.

Соотечественник, проживающий в Барселоне, на условиях анонимности согласился поделиться впечатлением от тесного общения с силиконовой ночной бабочкой:

— В плане физиологии все даже лучше, чем с так называемыми настоящими женщинами. Живые дамы тоже уже давно наполовину из медицинского силикона — груди, губы, попы, скулы — а у самых красивых из них интеллект даже ниже среднего искусственного. Кибербабочка от живой взяла все самое лучшее — отвечает кратко и по существу, не выносит мозг, не просит денег, бриллиантов и круизов, не ест, не пьет, не изменяет и запоминает твои любимые позы. А если надоедает ее чириканье — легко выключается. Для ухода за ней нужна только тряпочка и дезинфицирующий раствор. Прагматичные европейцы и американцы оценили по достоинству утилитарную пользу силиконовых путан — она не забеременеет, если заведение приличное и дезинфекция на уровне, от нее ничем не заразишься, а самое главное — с ней не надо договариваться, разговаривать, здороваться и прощаться. Именно поэтому едва ли такие девушки легкого поведения приживутся в России. Для русского человека секс — это не только физика, но и лирика.

Услышав, что может оказаться в России, лидер движения секс-работников по защите здоровья, достоинства и прав человека «Серебряная Роза» Ирина Маслова опросила своих подопечных.

— Девочки считают, что кибербабочки никогда не смогут потеснить с рынка настоящих, ведь большинство клиентов приходит к ним не столько ради физиологии, сколько ради общения.

А на тот случай, если силиконовая конкуренция все же нагрянет, живые путаны передали со своим лидером коллективное послание путанам резиновым, в котором просят их дезинфицироваться, не экономя дорогостоящего чистящего средства, не только в первое время, но и в дальнейшем.

— Искусственные путаны могут быть полезны, — считает сексолог Кирилл Добровольский, — но только в медицинских целях. Увы, в обществе существуют элементы, физиологически нуждающиеся в половой разрядке, но имеющие определенные социальные фобии, делающие живое общение с противоположным полом тягостным — например, аутисты, люди с ограниченными возможностями и некоторыми психическими отклонениями, подростки в остром пубертатном периоде и пр. На искусственных женщинах удобно изучать технику безопасности половой жизни, благо они не умеют обижаться и у них никогда не болит голова. Но нормальные мужчины не заменят куклой настоящую женщину, ведь тогда исчезнет самая главная изюминка интима как венца романтических отношений — интрига и непредсказуемость.

Эх, недаром россияне любят присказку: «Осторожно, безалкогольное пиво — первый шаг к резиновой женщине!» Но нас суррогатами не проведешь: уж пусть лучше с лишним весом и скалкой в руках, зато своя — живая и родная.

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