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Украинец умер, подавившись салом
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Украинец умер, подавившись салом 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: 360tv.ru
Возле станции метро «Черниговская» в столице Украины 27 апреля прохожие обнаружили мужчину, который подвился куском сала. Прохожие попытались спасти его, пока продавщица стоящего на улице киоска вызывала скорую, сообщил сайт «Информатор».
После получаса неудачных попыток реанимировать 50-летнего пострадавшего, медики констатировали смерть. Полицейские занялись выяснением всех обстоятельств.
Похожая история случилась год назад в Волгограде с двумя разными людьми. Мужчина и женщина подавились кусочками сала, что привело к летальному исходу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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