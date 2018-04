Похудевшая Мэрайя Кэри сходила на свидание

Певица Мэрайя Кэри выглядит абсолютно счастливой. На днях знаменитость попала в объективы фотокамер во время свидания со своим возлюбленным Брайаном Танакой . Для вечера Кэри выбрала красное облегающее платье, которое выигрышно подчеркнуло ее формы. Мэрая надела изящные босоножки, сделала укладку в виде легких волн и завершила образ неброским макияжем.

Oh Honey, you better work!? @MariahCarey (via Dailymail) #MariahCarey #Mariah #MIMI #MC #MariahTrends #BryanTanaka #Bryan #Tanaka #MariahAndBryan #Honey #Looks #DateNight #Diva #Lambs #Lambily

A post shared by Mariah Trends (@mariahtrends) on Apr 27, 2018 at 4:34am PDT Напомним, что ранее Мэрайя откровенно рассказала о том, что страдает биополярным расстройством. Но судя по всему, заболевание не мешает артистке наслаждаться жизнью.