«Талия появилась!»: в сети оценили результаты тренировок Тины Канделаки

Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки известна своей любовью к физическим нагрузкам и посещениям тренажерного зала. Женщина постоянно подтверждает это, выкладывая соответствующие снимки в личный микроблог. После очередной такой публикации поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами и оценили результаты ее усилий.

Известная журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель уделяет много времени своей физической форме. Женщина периодически делится с поклонниками фотографиями, сделанными в спортивном зале или во время тренировок, попутно давая советы подписчикам и рассказывая про свои упражнения. Но на этот раз она просто выложила очередное селфи в компании молодого человека, с которым ее связывала одна из вех ее деятельности. «Когда твои зрители программы „Самый Умный“ гораздо выше тебя»

Подписчики Канделаки снова принялись восхищаться фигурой и результатами своего кумира. Они оценили по достоинству старания женщины, а некоторые и вовсе принялись шутить, что Тина наверняка собирается принять участие в крупных спортивных соревнованиях, раз постоянно совершенствует свою физическую форму. «О, талия появилась!» «Зато вы все молодеете!» «Тина, ты на Олимпиаду готовишься?» «Тина, какое у вас идеальное тело, успехов вам, вы большая умничка, так держать!» «Ничего себе бицепс!» «Какой красивый плоский животик, напресованный…» «Чем старше, тем красивее!» Впрочем, некоторые не разделили восторга большинства фанатов Канделаки. По их мнению, женщина очень сильно исхудала, потеряла некий шарм, присущий ей, и стала похожей на многих других любителей спорта.

Кстати, сама Тина абсолютно уверена, что подчеркнуть женственность можно и кроссовками, наглядно продемонстрировав это на собственном примере. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!