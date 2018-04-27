Родные три недели ищут мужчину, который в Перми сел в трамвай и пропал

Родные уже больше трёх недель разыскивают 34-летнего Алексея Чуркина, который пропал в начале апреля. Объявление об его поиске они разместили в соцсетях.

Сообщается, что молодой мужчина 5 апреля приехал в Пермь. На улице Мира он сел на трамвай, который следует до улицы 1905 года (видимо, речь идёт о маршруте №11). С тех пор о нём ничего не известно.

Близкие просят позвонить им или в полицию, если кто-то обладает любой информацией об Алексее Чуркине.

«Если увидите (Алексея — Авт.), передайте, что дома его ждут жена и дети», — пишут в соцсетях родные разыскиваемого мужчины.