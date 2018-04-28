В Перми нашли тело мужчины, которого искали более четырёх месяцев

Мужчину, который пропал в декабре прошлого года в Кировском районе города, нашли погибшим. О том, что обнаружили тело мужчины, рассказали в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. У мужчины остались жена, сын и дочь-школьница.

Родственники искали мужчину более четырёх месяцев. Он вышел из дома на улице Судозаводской 11 декабря 2017 г. в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. По словам сестры пропавшего, дома никаких ссор не было, но были бытовые трудности, которые он переживал. Родственники подали заявление о его розыске в полицию, к поискам подключились волонтёры.