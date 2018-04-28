Ещё
В Перми нашли тело мужчины, которого искали более четырёх месяцев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти

В Перми нашли тело мужчины, которого искали более четырёх месяцев 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Мужчину, который пропал в декабре прошлого года в Кировском районе города, нашли погибшим. О том, что обнаружили тело мужчины, рассказали в поисковом отряде им. Ирины Бухановой. У мужчины остались жена, сын и дочь-школьница.
Родственники искали мужчину более четырёх месяцев. Он вышел из дома на улице Судозаводской 11 декабря 2017 г. в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел. По словам сестры пропавшего, дома никаких ссор не было, но были бытовые трудности, которые он переживал. Родственники подали заявление о его розыске в полицию, к поискам подключились волонтёры.
АиФ Пермь: последние новости
В Березниках нашли тело женщины, пропавшей полгода назад Умер пермский хоккеист, на лечение которому собирали деньги «Чувствовала, что не моя». Пермячка требует компенсацию за поменянную дочь
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег102
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти5
Что случится, если есть по три яйца в день24
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение